Campazzo en riesgo de ser traspasado

El base argentino de los Denver Nuggets, Facundo Campazzo continúa pasando una mala racha. Tras la escasa participación en los últimos encuentros y no ser seleccionado para el partido de los novatos en el All-Star el argentino vive sus momentos más complicados en la NBA. Su preparador Michael Malone parece que no cuenta con él y su situación hace pensar que tendrá que buscar equipo."Me preocupa la situación de Facundo Campazzo. Que te saquen de la rotación cuando quedan pocos días para el trade line (el cierre de las transferencias en la NBA), no es una buena señal. Los que se quedan en el banco en estos días son los que suelen ser traspasados. Ojo, lo digo por experiencia, porque me pasó... Es una situación muy complicada para él", afirmaba el exjugador de la NBA Andrés Nocioni.Existen tres franquicias que podrían estar interesadas en Facu y donde podría recalar antes del 10 de febrero, la fecha límite de traspasos. Eso sí, para la próxima temporada será agente libre y su representante ya afirmó que quiere seguir en la liga.Minnesota Timberwolves sería perfecto para Campazzo que contaría con Leandro Bolmaro allí y Pablo Prigioni como asistente de entrenador, aunque es posible que su lugar sería de base suplente detrás de D'Angelo Russell.Otro posible destino sería Indiana Pacers donde se podría producir algún intercambio de jugadores como Torrey Craig o Justin Holiday y donde tendría más opciones de jugar minutos con el base titular Malcolm Brogdon fuera. La opción de los Sixers es la más complicada. Si Denver quisiera de alguna forma conseguir a Ben Simmons y a Tyrese Maxey al mismo tiempo, el paquete sería grande y de incluir a Campazzo, sin dudas tendría lugar en el perímetro, y jugaría con otro pivot estrella: Joel Embiid.En las últimas horas también sonó Oklahoma City como alternativa, la franquicia que indudablemente sería la peor opción para el argentino.