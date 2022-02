Acampe en Tribunales en defensa de hombres víctimas de falsas denuncias de abuso sexual

Entre los participantes, hubo representantes de: Verdad y Justicia por Rafaela, Profesionales víctimas de denuncias falsas, PAYAB, SOS hombres, Justicia por Miguel, Docentes y profesores auto-convocados de Santa Fe, la ONG Rosario Feliz y Ley Alejo.La Opinión dialogó con Leila Martinuzzi, de San Jerónimo Norte, quien relató que "su marido está detenido, esperando fecha para su juicio, es un médico que atendió en una urgencia y terminó acusado. En ningún momento se tuvieron en cuenta los testimonios de testigos presenciales, porque se sabe que en caso de urgencia el profesional no se trabaja solo. Como en todos los casos no se ha tenido en cuenta el sentido común ni el principio de inocencia. En nuestro caso fue utilizada la condena mediática, a tal punto que cuando se realizó un allanamiento en mi casa había medios de la capital provincial, condenándolo sin que se haya efectuado ni la primera audienciaTambién desde el grupo Verdad y Justicia de Rafaela, una de las mujeres señaló: “somos familiares de víctimas de falsas denuncias y este acampe es para contar la situación de injusticia que estamos viviendo y nuestro pedido es que se investigue, que cuando surge una denuncia por parte de una mujer el hombre no pase a ser directamente condenado por el solo hecho de ser varón y la mujer sea víctima por el solo hecho de ser mujer. El hombre enseguida es encarcelado, no tiene derecho a defenderse porque ninguna prueba que se presente y demuestre su inocencia es suficiente para que, por los menos, esperen el proceso sin estar detenido”.Entre los concurrentes también estuvo el abogado penalista Marcos Barceló, referente en esta lucha, quien apuntó que su presencia tuvo por fin el de apuntalar “a todos estos grupos que cada son más en toda la provincia y a nivel país y han venido a equilibrar un poco la nefasta influencia que tiene la ideología de género que reina en Tribunales desde hace varios años. Ese es el primer objetivo: visibilizar esta lucha de las causas judiciales por falsas denuncias y condenas erróneas; y en segundo lugar disputar la escena mediática y en las redes sociales por la ideología de género para que cuando estos casos lleguen a Tribunales los jueces no cedan a la presión de un solo lado sino que esté equilibrada”FILTRACIONES Y PERIODISMO MILITANTE“Lo que ha sucedido particularmente en esta provincia de Santa Fe socialista y ahora peronista es que se impuso un método de denuncia e investigación de estos casos que es absolutamente nefasta y que gozó de un discurso único durante muchos años”, disparó.Y explicó cómo funcionan estos casos tomando como ejemplo la situación del médico expuesto más arriba por su esposa al señalar que “basta que una supuesta víctima haga una denuncia en las redes o considere que puede haber recibido un caso de abuso. porque hay casos ficticios y otros reales, y una vez que lo publicó se produce un fenómeno de psicosis colectiva y aparecen, como en el caso del tatuador de Santa Fe 56 nuevas denuncias, y en todos los casos la constante es que siempre al final se materializan tres o cuatro ante la Comisaría de la Mujer o el MPA, que son organizaciones que están absolutamente ideologizadas, y no solamente los funcionarios públicos sino también los profesionales que trabajan por debajo de ellos. Entonces, el paso siguente es que estas denuncias encuentran un canal en lo que nosotros denominamos periodismo militante y estas noticias se filtran cuando para todas las cuestiones relacionados con Investigación Penal Preparatoria, y maxime en casos de abuso sexual, son secretas salvo para las partes, incluso para el periodismo, pero mágicamente estas denuncias enseguida se filtran a un determinado sector de la prensa con información parcializada e ideologizada y la presión que reciben los magisgrados a la hora de dictar una libertad provisional en una audiencia de prisión preventiva, que se produce 72 horas después de la detención, es inconmensurable. Es tan así que uno de los últimos jueces que dictó una libertad provisional en una audiencia de prisión preventiva está al borde de la destitución. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo en Santa FePRINCIPALES RECLAMOSEl texto que divulgaron los organizadores en petitorios, volantes, invitaciones y gacetillas llegadas a esta Redacción, dice textualmente lo que reproducimos.• Que se respete el principio de inocencia. (Art. 18 de la Constitución Nacional) Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.• Que no se abuse de prisiones preventivas, hoy es la regla cuando debería ser la excepción.• Que se revise cada causa con el material probatorio, con pruebas concretas. Y que el acusado tenga derecho adefensa.• Que a las denunciantes no se las considere víctimas hasta que se demuestre que en realidad lo son.• Que la Cámara Gesell sea utilizada en un marco legal y que no se hagan excepciones a mayores de 16 años que se pueden expresar libremente y mentir.• Que se investigue el labor del MPA, especialmente GEFAS, ya que si no investigan como corresponde quedan destruidas familias completas, que los jueces actúen con idoneidad, analizando cada prueba y no por medio de una ideología donde solo se considera al género femenino.• Que se garantice el derecho de defensa, en un juicio justo.• Que cese el hostigamiento por parte de Fiscalía hacia los abogados defensores.• Que en los fallos se tenga en cuenta el sentido común, donde no solo se tenga en cuenta un testimonio.• Que se trate y sancione el proyecto de la Ley Alejo.• No a la ideologización de la Justicia.• Jueces actúen sin miedo y con idoneidad.