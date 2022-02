Golpe al bolsillo: la factura de la EPE sube un 25%, que podría llegar a un 35% a mitad de año

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat autorizó la actualización de los cuadros tarifarios solicitados por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), incluyendo porcentajes máximos que se aplicarán en forma desdoblada.A pesar de los pedidos en contrario formulados por usuarios e instituciones de la Provincia en la audiencia pública realizada el pasado 7 de enero para discutir la propuesta de adecuación del cuadro tarifario de la EPE, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Resolución Nº 80/2022, puso límites al aumento solicitado por la Empresa e implementará un incremento desdoblado del Valor Agregado de Distribución de la energía eléctrica."La medida busca disminuir el impacto en el bolsillo de los santafesinos y atender la realidad socioeconómica actual", dice el texto dado a conocer".La resolución, en su artículo 1°, aprueba la actualización del Valor Agregado de Distribución de la EPE de Santa Fe de acuerdo con los términos de su propuesta, quedando su aplicación inicial sujeta a las condiciones que se establecen en dicho acto administrativo.Se instruye a la EPE para que los aumentos que se produzcan sobre todos los segmentos de consumos, se desdoblarán en dos tramos, en febrero y en abril, con una variación promedio del 25% respecto de las tarifas vigentes al 31 de diciembre del 2021.En ningún segmento, dicho incremento tendrá, ante distintas variables como tope máximo el 35% respecto de las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2021, debiendo ponderar en tarifas la relación entre demandas de potencia en horarios de punta y fuera de punta y el factor de utilización de la potencia máxima de cada usuario para su conformación.MOROSOS, GRANDES USUARIOS Y “ENGACHADOS”Asimismo, la EPE deberá proponer dentro de los 90 días de emitida la resolución, un Régimen Especial Tarifario destinado a las Cooperativas de Agua Potable que operan en la Provincia.Compartiendo los lineamientos de gestión expuestos en la Audiencia Pública desarrollada días atrás, y que guían la distribución energética en la provincia de Santa Fe, la resolución ministerial instruye a la EPE a la continuidad de acciones prioritarias, tales como profundizar el Plan de Gestión Comercial, continuar con las acciones para la reducción en las Pérdidas No Técnicas, incorporar la totalidad de las mediciones a Grandes Usuarios a su sistema de Telemedición en el transcurso del presente año, entre otras.Por otra parte, la EPE deberá profundizar las acciones del Programa EPE Social cuyo objetivo consiste en la ampliación y mejoras en la prestación del servicio público de electricidad en barrios populares, permitiendo la inclusión eléctrica de sus vecinos, sumándolos como usuarios de un servicio más seguro y de mejor calidad, reduciendo de este modo las pérdidas no técnicas.También la EPE debe continuar con los planes de normalización de instalaciones en Barrios Populares previstos en el Programa EPE Social, a fin de incorporar usuarios en los mismos dentro de los segmentos de Tarifa Social, y analizar y proponer un esquema de segmentación tarifaria que considere factores sociales y territoriales que resulte aplicable a partir de la próxima revisión del Valor Agregado de Distribución.TARIFAS SOCIALES, PRODUCCIÓN E INVERSIONESLa semana anterior, en diálogo con La Opinión, el titular del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi, defendió el incremento del 25% del cuadro tarifario solicitado por la EPE al argumentar que: “durante los dos primeros años de gestión de Omar Perotti, excepto los 300 grandes usuarios intensivos, el 1,4 millón restante de santafesinos y santafesinas tuvieron aumentos que no superaron el 31%. Los jubilados de menores ingresos con tarifa social tuvieron un incremento del 14% en el mismo período. Ahora, comparemos esto con las subas entre un 350 y 1.000% durante el período 2015-2019. La lógica con la que nosotros definimos tarifas tiene que ver con la búsqueda de dos cuestiones fundamentales: cuidar el bolsillo de la gente, y en esto la postura del Gobernador es que la tarifa tiene que marchar por debajo de la evolución de los salarios para que sea un elemento que fortalezca el poder adquisitivo y que no se un obstáculo para la competitividad de las empresas. El otro elemento de la actualización está ligado a obtener los recursos para sostener la dinámica de inversiones de la que hablábamos antes”.“Nunca en la historia de la EPE, como ahora, se estuvieron construyendo simultáneamente cinco estaciones transformadoras en la provincia: Roldán, que ya está concluida; Catamarca y Mendoza, en Rosario; Baigorria, que fue un proyecto que avanzó muy bien hasta el 2015, pero el gobierno de Macri cortó los fondos y estuvo 5 años parada; y, finalmente, la semana pasada abrimos los sobres para la de Vera. Asimismo, tenemos en proyecto la potenciación de la estación transformadora Mayoraz en Santa Fe y a nivel borrador estará entre $ 1.500/1.800 millones”, amplió.En ese mismo sentido, comentó que “Rafaela y el Departamento Castellano son una fiel demostración de la dinámica de inversiones que venimos teniendo y queremos trasladar a otros lugares de la provincia que vienen un poquito más atrás para corregir las asimetrías que existen. Si se tienen en cuenta los proyectos que hemos iniciado y finalizado, los que están en ejecución y los que están en proceso licitatorio en Rafaela y el Departamento son unos $ 1.000 millones sobre 7.800 en toda la provincia, lo que habla de una participación muy importanteY rechazó cuestionamientos por falta de inversiones al detallar que “si se analiza la inversión de EPE en 2019 fueron S1.600 millones, con solo un 61% de ejecución; en 2020, ya bajo nuestra gestión, con pandemia y todo la restricción operativa que significa, invertimos $ 1.850 millones y se ejecutó un 68%; y en 2021, hicimos una inversión de $ 2.800 millones solo para ampliación de infraestructura, después hay que sumarle lo que es mantenimiento y demás y se ejecutó el 74,5%”.