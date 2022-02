Fernández dijo que no tuvo quejas de funcionarios de EE. UU. por sus dichos

El presidente Alberto Fernández salió ayer al cruce de las críticas por sus recientes dichos sobre los Estados Unidos, al asegurar que no recibió "ninguna declaración pública de ningún funcionario" de ese país por sus palabras, y consideró: "Algunos creen que seguimos en un mundo bipolar con los comunistas en oriente y los capitalistas en occidente".

"Escuché en Argentina a muchos hablando del malestar en Washington por las declaraciones que hice, yo creo que en Washington están hablando de temas más importantes", advirtió el mandatario en una conferencia de prensa con periodistas argentinos que brindó por Zoom desde Barbados, última escala de la gira que lo llevó por Rusia y China.

E insistió: "No recibí ninguna declaración pública de ningún funcionario de Estados Unidos preocupado por lo que dije".

"Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y Estados Unidos", había dicho días atrás.

"Además, lo que dije es una verdad de perogrullo. Somos un gran acreedor del FMI y la preminencia de Estados Unidos en el FMI es conocida por todos, incluso reconocida por propios ex funcionarios del FMI. Lo que dije de novedoso no tiene nada, es algo que todos sabemos, no creo que nadie se haya molestado por eso", remarcó.

Y agregó: "Queremos mantener con los Estados Unidos una relaciones respetables y serias como con cualquier país del mundo, porque nosotros creemos en el multilateralismo y lo practicamos, creemos que el camino que la Argentina tiene que tomar",.

"Algunos creen que seguimos en un mundo bipolar con los comunistas en oriente y los capitalistas en occidente. Es una dicotomía que poco tiene que ver con el mundo actual", subrayó.

Y señaló: "También dijeron que le solté la mano a quien me ayudo (por Estados Unidos y el préstamo del FMI). Me ayuda Europa, China, los países latinoamericanos. Hoy Putin estuvo reunido con .

(el presidente de Francia, Emmanuel) Macron. Ninguno ve en el mundo esa bipolaridad y ninguno la quiere".

"Si encuentro en China y Rusia interés por mejorar sus vínculos con la Argentina, bienvenido sea. Y si Estados Unidos quiere mejorar sus vínculos con la Argentina, bienvenido sea", cerró.

Por otro lado, dijo que habló por teléfono con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en ejercicio de la Presidencia, desde Beijing, a poco de que su hijo Máximo Kirchner abandonara la presidencia del bloque de diputados por diferencias en la negociación con el FMI.

"Hablé con Cristina, le comenté con habían sido las reuniones (con Putin). Yo escucho y presto atención a todos, también a Cristina", comentó al ser consultado sobre el tema.



"NUESTRA FUERZA POLÍTICA

NOS VA A ACOMPAÑAR"

Por otra parte, Fernández sostuvo que confía en que la mayor parte del Frente de Todos "va a acompañar" el acuerdo que selló con el FMI para renegociar la deuda cuando se trate en el Congreso. Al respecto dijo que habló con Cristina Kirchner desde China y que siguen "trabajando para poner en pie la Argentina", volvió a señalar que hay "miradas" diferente sobre el tema en el oficialismo y cerró: "Me tocó decidir a mí".

El mandatario se pronunció así luego de la tensión que se disparó dentro del Frente de Todos por la salida que decidió Máximo Kirchner de su cargo de presidente de la bancada de diputados, en desacuerdo con el acuerdo que firmó la gestión de Fernández con el Fondo.

No sólo el hijo de Cristina, sino que también otros dirigentes del kirchnerismo manifestaron su rechazo al acuerdo y aseguraron que implicará un "ajuste" en los próximos años.