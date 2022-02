Aval de JxC a los cambios en el Consejo de la Magistratura

Juntos por el Cambio pidió ayer avanzar con la reorganización del Consejo de la Magistratura que dispuso la Corte Suprema de Justicia, y respaldó que el presidente del máximo tribunal sea además el de este cuerpo. De acuerdo a esta postura, propuesta por la Corte, el actual titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, debería también presidir el Consejo, desplazando así a Diego Molea de ese cargo.

"Frente a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, a la existencia de un proyecto del Poder Ejecutivo, de varios de distintos legisladores y a la inclusión del tema por el Gobierno para ser tratado en las próximas sesiones extraordinarias, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio entiende necesario establecer algunos puntos fundamentales que deberán tenerse en cuenta a la hora de la discusión parlamentaria", se informó.

En un comunicado, la coalición opositora sostuvo que la "presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo".

"Se debe también asegurar la representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos.

Cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes", propuso JxC.

Además, se reclamó la "prohibición de reelección, dejando pasar un período, permitiría una mayor alternancia".

Respecto del régimen de concursos, "hay que encontrar los caminos para hacerlos más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes", señalaron.

En ese sentido, debería "analizarse la posibilidad de efectuar concursos anticipados, para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes, y limitar las facultades del Consejo para alterar el orden de mérito en relación a los resultados obtenidos en la prueba de oposición y respecto de la valoración de los antecedentes", agregó.

JxC consideró también que "no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición", por lo cual se postula "que se fije un plazo razonable para concluir la investigación, y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia".

"El Consejo tiene que ejercer con firmeza sus facultades de control de la gestión judicial. Es preciso contar con estadísticas genuinas que permitan evaluar el desempeño de los tribunales y analizar medidas para mejorarlo. Las auditorías permanentes pueden contribuir también en la misma dirección", planteó el espacio opositor.

Además, señaló que "los jueces deben actualizar sus conocimientos y capacidades" y la "escuela judicial del Consejo tendría que elaborar programas en ese sentido, de cumplimiento obligatorio".

"Corresponde que el Consejo de la Magistratura sea sometido al control de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la ejecución de su presupuesto no tiene que sufrir entorpecimientos ni discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo", remarcó.

A su vez, JxC aludió a la reciente marcha del kirchnerismo contra la Corte: "No hay República ni estado de derecho sin una justicia independiente. El Gobierno nacional ha menoscabado esa independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos, especialmente en las causas de corrupción", indicó.

"Juntos por el Cambio defenderá enfáticamente que los jueces estén sólo sujetos a la Constitución y a la ley, por lo que promoverá o acompañará aquellas iniciativas de reforma al Consejo de la Magistratura que aseguren esos principios", finalizó el espacio. (NA)