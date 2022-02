Lorenzetti aseguró que "la Corte no va a ceder a ninguna presión"

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti negó ayer la existencia del "lawfare" y consideró inaceptable que "una persona que tiene una causa judicial, un procesamiento o ha cometido un delito y es investigado, pida que el juez que lo investiga renuncie".

"Respeto las opiniones, pero para mí no existe el Lawfare y no tengo ninguna duda al respecto", afirmó Lorenzetti, en declaraciones al programa que conduce Eduardo Feinmann por radio Mitre. El magistrado, quien aspiraba a recuperar la presidencia de la Corte pero fue postergado por Horacio Rosatti, reivindicó que el máximo tribunal "tiene que ser independiente y resistir cualquier tipo de presión".

"La garantía que debemos dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad, con templanza. No reaccionamos frente a cualquier coyuntura. Nuestro pueblo necesita que haya serenidad y seriedad en los grandes temas que tenemos que resolver", insistió.

Lorenzetti, a la vez, le restó importancia a la marcha del 1F que reclamó cambios profundos en la Corte. "Desde 2004 hemos tenido muchísimas marchas, pero quiero dejar bien en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido", prometió.

Pero, además, consideró que "no se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial, un procesamiento o ha cometido un delito y es investigado, pida que el juez que lo investiga renuncie: los jueces deben tener la estabilidad necesaria".

En ese contexto, eludió la invitación a opinar sobre las expresiones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien -entre otras críticas al Poder Judicial- dijo: "Ahora ya no es necesario llevar militares para educarlos en Panamá en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados y en comisiones y foros, son financiados siempre por los mismos". "De la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina, de la misma manera y con los mismos financiadores", afirmó la vicepresidenta.

"La función de la Corte Suprema no es discutir con ningún grupo político, sino resolver problemas concretos", respondió el ministro del máximo tribunal.

"La principal preocupación de los argentinos es cuando tienen un problema con la inseguridad, porque la robaron o asesinaron; el narcotráfico; los jubilados que no tienen adecuadamente su ingreso; o el derecho de propiedad", subrayó Lorenzetti.

El magistrado explicó que mientras el gobierno no designe al quinto integrante del tribunal -hay un lugar vacante por la renuncia de Highton de Nolasco-, los ministros intentarán buscar acuerdos, lo que requiere un fuerte trabajo interno. En los casos que no haya consenso, se designarán conjueces.

El juez se expresó sí preocupado por vacantes que hay en otros ámbitos, como en la Justicia de Rosario y en los tribunales de Comodoro Py. (NA)