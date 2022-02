F1: la continuidad de Lewis Hamilton

La nueva temporada de la Fórmula 1 estaba casi lista. Nuevos monoplazas, algunos cambios de pilotos, el calendario confirmado... pero faltaba lo más importante: el anuncio de Lewis Hamilton sobre si continuaba en la máxima categoría del automovilismo del mundo o si se retiraba.

El piloto inglés sufrió un golpe muy duro cuando perdió de manera increíble el campeonato del año pasado con Max Verstappen, ya que el inglés ingresó a la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi como líder del certamen, pero el neerlandés lo sobrepasó. Desde entonces, comenzó a pensar seriamente en su retiro.

Luego de un par de meses de espera llegó el día del anuncio. Lo hizo a través de sus redes sociales. En un posteo escribió: "I’ve been gone. Now I’m back!" (Me he ido ¡Ahora estoy de vuelta!).

La frase estuvo acompañada de una imagen donde se puede observar al piloto de Mercedes con una sonrisa en un hermoso paisaje de fondo, en el Gran Cañón del Colorado, en los Estados Unidos.

Con esa publicación, Lewis Hamilton cierra los rumores que marcaban que su retiro de la actividad estaba cerca de anunciarse.

El británico se vio privado de lograr su octavo título en la temporada anterior, como consecuencia de una polémica decisión que tomó el director de carrera, Michael Masi.

El australiano fue muy cuestionado por el equipo Mercedes y si bien todavía no se tomó una definición sobre su comportamiento, sería apartado de su cargo por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).