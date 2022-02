Buena expectativa en el equipo Honda

Alberto Puig se mostró entusiasmado y muy satisfecho con el rendimiento que alcanzó la RC213V 2022 en Sepang.

El team manager del Repsol Honda, que suele ser muy prudente en sus declaraciones, puso de manifiesto que siente que van en la dirección correcta con la nueva moto, una percepción que va en consonancia con lo que ya aseveró previamente Stefan Bradl, probador del equipo del ala dorada.

"Estamos contentos con lo ofrecido en Malasia. Estamos trabajando con un concepto diferente. Todos los pilotos nos hacen los mismos comentarios, todavía no estamos al 100%, pero puedo decir que con mi bagaje de los años que llevo aquí este ha sido uno de nuestros mejores test. Estamos consiguiendo buenos resultados. Vamos por el camino de lograr lo que queremos. No estamos aún en el punto deseado, pero la cosa pinta bien".

Puig agregó: "Nuestro objetivo es mejorar íntegramente el paquete de la moto. Lógicamente, es lo que pretenden todos los equipos. Nuestra misión es mejorar la moto en todos los aspectos".

"Lo esencial es pensar en uno mismo y en eso estamos enfocados. Debemos concentrarnos en nuestra moto y en nuestras propias ideas. Si tenemos éxito en lo que queremos hacer con nuestra moto, no debemos preocuparnos por lo que hagan los demás, ni lo que tienen o dejan de tener. Lo esencial es pensar en nuestra máquina", sostuvo luego del buen nivel mostrado por Marc Márquez y Pol Espargaró en Sepang.