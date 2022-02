Ducati Lenovo presentó la nueva Desmosedici GP

El Ducati Lenovo Team presentó oficialmente ayer su nueva temporada 2022, la vigésima para el equipo de Borgo Panigale en el Campeonato del Mundo de MotoGP, con un emocionante vídeo en las principales plataformas sociales de Ducati Corse que fue transmitido simultáneamente en la web y en los canales oficiales de Youtube de Ducati y MotoGP.

En el vídeo, la voz narrativa es la pasión, que junto al talento, la competencia, dedicación y determinación, es el ingrediente secreto del equipo que desde hace 20 años pasea con orgullo la bandera italiana por los circuitos de todo el mundo. La grabación recuerda también los momentos más destacados del año pasado, como los títulos de Constructores y Equipos y las victorias logradas por "Pecco" Bagnaia (subcampeón mundial de MotoGP con 9 podios y 4 victorias) y Jack Miller (cuarto en el campeonato con 5 podios y 2 victorias). Ambos continuarán vistiendo los colores del equipo oficial Ducati en 2022 por segunda temporada consecutiva.

La gran novedad del diseño de la Desmosedici GP 2022 la encontramos en los colores: por primera vez, la Desmosedici GP luce el color "Rojo Ducati" en MotoGP, exactamente con la tonalidad original que siempre ha caracterizado las motos de serie y de calle de la casa de Borgo Panigale.

En el vídeo también se muestra cómo es el proceso para barnizar los carenados de la moto, que fueron presentados como avance el 31 de enero y que ya han debutado en pista el pasado fin de semana durante el Test Oficial de Sepang.

Después de Malasia, los pilotos del Ducati Lenovo Team volverán a la acción del 11 al 13 de febrero para afrontar tres jornadas más de test en el Mandalika Street Circuit de Lombok (Indonesia), mientras la primera competencia de la temporada 2022 se realizará del 4 al 6 de marzo en el Circuito Internacional de Losail (Qatar).

"Estoy feliz por el inicio de esta nueva temporada. Terminamos el 2021 con una dinámica positiva y espero poder reanudar el 2022 también así. Junto a mi equipo, crecí mucho el año pasado, me encuentro realmente bien con el grupo y estoy seguro que juntos podemos hacer grandes cosas" (Francesco Bagnaia).

"El campeonato está finalmente a punto de empezar y me siento más preparado que nunca para afrontar esta nueva temporada. Tener un año más de experiencia en MotoGP me hace sentir más fuerte y, además, siento que he mejorado tanto física como mentalmente" (Jack Miller).