La Provincia declaró nula la licitación de la tercera etapa del nuevo Hospital

El pasado 1° de noviembre, el Gobierno de la Provincia realizó la apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación para la construcción de los bloques A y B de la tercera etapa del Hospital Regional de Rafaela, que comprendía la ejecución de los cerramientos, obras exteriores y arquitectura interior., con un presupuesto oficial de $ 2.679.110.488,86, y un plazo de ejecución de 360 días calendario.

A la compulsa se presentaron tres ofertas, con cotizaciones que distaron mucho entre sí, y mientras una, la más alta, fue casi similar al monto fijado por la Provincia para los trabajos, las otras dos lo hicieron por $ 1.000 millones menos. En concreto las propuestas fueron las siguientes: UT Edeca SA. - Dinale SA, que cotizó por $2.681.397.775; UT Coemyc SA - Cocyar SA, por $ 1.696.272.337,02; y una tercera y última oferta correspondiente a la UT Depaoli & Trosce Constructora SRL. - Prat SRL, por $ 1.498.264.964,97.

La diferencia llamó poderosamente la atención porque no es habitual semejante disparidad en una compulsa de precios millonaria y se comenzó a especular con que el proceso debía ser sometido a una revisión exhaustiva para determinar la abismal diferencia en las cotizaciones.

La obra comprendía la ejecución de cerramientos, obras exteriores y arquitectura interior de los bloques A y B. En planta baja -bloque B- se construirá un sector de diagnóstico por imágenes (rayos X, tomografía, resonancia magnética, ecografía, mamografía), hall, admisiones, cafetería, espera, área de servicios técnicos. Además, en ambos bloques (A y B) se desarrollará un entrepiso técnico para el tendido de instalaciones.

Mientras que en el primer piso -bloque A- se prevé un sector de Neonatología (16 puestos), Maternidad (3 unidades TPR para trabajo de parto y recuperación), hall, admisiones, sala de espera, auditorio y oficinas, área de servicios técnicos, y área de personal.

Finalmente, en el segundo piso -bloques A y B- se construirá una sala de internación (56 camas), sector gimnasio y rehabilitación, hall, admisiones, sala de espera, auditorio y oficinas, área de servicios técnicos, área de personal, cocina y lavandería.



NUEVA LICITACIÓN

Luego de más tres meses de demora, aquella presunción se hizo realidad y diario La Opinión pudo confirmar ayer con fuentes inobjetables a nivel provincial que la licitación ya fue declarada nula por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

Según esa información, la decisión se adoptó como consecuencia de que “ninguna de las empresas ajustaron su oferta al pliego de bases y condiciones, tanto en la faz técnica como en lo económica”.

A su vez, se adelantó a este medio que se está trabajando en un nuevo llamado a licitación que contempla terminar la obra del Hospital Regional de Rafaela de manera integral, trabajos que implicarán un presupuesto muy cuantioso.

“Al proyecto -revelaron- se le están dando los últimos retoques y está pronto a finalizar por lo que, se estima, no debería transcurrir mucho tiempo más para que se conozca la nueva convocatoria a ofertas económicas”.



LAS ETAPAS PREVIAS

En el momento del acto de apertura de sobres para la construcción del tercer tramo del efector público de salud de nuestra ciudad, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, de la Provincia, Leticia Battaglia, destacó que "la segunda etapa está próxima a terminarse", y detalló que "en este hospital va a funcionar la primera guardia Covid de pediatría del país".

Vale recordar que el primer módulo (Bloque A) se había terminado poco tiempo antes y abarca una superficie de 1.729 m2, esto contempla la planta baja, el sector de la Guardia del Hospital Polivalente, y se proyecta construir en este sector, un bloque para internación de pacientes con patología Covid 19 en un todo de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de la provincia de Santa Fe. Además en este espacio se dispondrán 20 pediátricas -6 de alta complejidad- y otras 20 clínicas, para adultos, que se agregarán a las existentes en otros sectores.

En tanto, la segunda etapa de la obra del nuevo hospital de Rafaela es el sector de Covid 19, que está diseñado con la lógica de admisión de pacientes por sistema de triage y contará con una admisión de pacientes para el ingreso en ambulancias, y contendrá: 2 salas de internación para aislación de pacientes respiratorios, 5 salas de internación general, 2 salas de internación de UTI, ingresos diferenciados, depósitos, sala de máquinas y entrepiso técnico para equipamiento y maquinaria.

Estos trabajos -concentrados en el sector oeste del edificio- fueron adjudicados en marzo del año pasado a la constructora Depaoli & Trosce y tuvo un plazo de ejecución total de 8 meses calendarios. Con los trabajos de las dos primeras etapas en tiempo de finalización lo que se observa en estos momentos en la obra del nuevo hospital es muy poco movimiento de personal y solo se advierte a un par de obreros que llegan desde Rosario para efectuar tareas de mantenimiento de la estructura.

Asimismo, se ve que se procedió al cerramiento parcial del ala oeste, mientras que la cara contrapuesta, que da al bulevar Lehmann, no tiene más que la estructura de cemento y de acuerdo a las consultas realizadas con los trabajadores aseguraron no contar con información que indique que las obras se reactiven a gran escala durante este semestre de 2022.

Con esta nueva demora por la caída de la licitación, se abre un signo de interrogante en torno a las fechas de inauguración de la gigantesca obra, teniendo en cuenta que hubo quienes estimaron que podría ser el 2023. El proyecto para la construcción de un nuevo hospital regional de Rafaela había sido anunciado en julio de 2008 por el gobernador de entonces, Hermes Binner. Tras una larga novela por el lugar de emplazamiento signada por la confrontación entre las autoridades municipales y provinciales -de distinto color político-, recién en septiembre de 2015 comenzaron los trabajos. A 14 años del anuncio del proyecto y a siete del inicio de la obra, el proyecto aún está en "veremos".