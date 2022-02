Vigo al Rojo

Independiente oficializó ayer la llegada del lateral derecho Alex Vigo con un curioso video difundido en sus redes sociales, tras acordar el préstamo por un año con River con una opción de compra, mientras que el jugador avisó que está "para jugar el sábado" en el inicio de la Copa de la Liga Profesional.Tras las idas y vueltas en las negociaciones, el "Rojo" anunció la incorporación del defensor de 22 años con un video que inició con el clásico "Tic, tac" de Josep Pedrerol, periodista español de "El Chiringuito", seguido por la frase "Here we go!" del periodista italiano Fabrizio Romano y por el reconocido el meme del actor Osvaldo Laport.River cedió al lateral luego de concretar el arribo de Andrés Herrera, proveniente de San Lorenzo, por lo que Vigo jugará la próxima temporada en el club de Avellaneda, que tendrá una opción para comprar el 50 por ciento de su ficha en diciembre por 2 millones y medio de dólares.TISSERA A BULGARIAEl delantero Matías Tissera dejará Platense y se vinculará con el Ludogorets de Bulgaria, con lo que quedó concluida una de las más extensas negociaciones que se dieron en este mercado de pases, previo al arranque de la Copa de la LigaDe acuerdo con lo revelado por el sitio 'Mercado de pases', el delantero oriundo de Rojas jugará en el Ludogorets, entidad que interviene en la Europa Liga. Por la rescisión del vínculo, el club de Vicente López "recibirá un millón de dólares limpios", pues detenta el 50 por ciento de la ficha.