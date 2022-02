River anunció reformas millonarias en el Monumental

El estadio Monumental Vespucio Liberti, que recibirá inversiones por 40 millones de dólares por las nuevas reformas que se iniciarán el mes que viene, se convertirá en el de mayor capacidad de Sudamérica con 81 mil localidades. La dirigencia de River Plate, con el presidente Jorge Brito a la cabeza, presentó ayer en conferencia el proyecto que tendrá dos etapas con la construcción de un nuevo anillo de plateas en la zona baja y con un cambio en la distribución de las localidades, entre otras reformas.

"Esta obra tendrá un naming (nombre publicitario) que ayuda y mucho, hay un esfuerzo creativo desde marketing y desde lo financiero, es una obra que todos esperaban, es una iniciativa que tiene que tener la aprobación de los socios y allí se iniciará", dijo el presidente Jorge Brito. La duración estimada será 27 meses en dos etapas y la primera de ella se extenderá desde el mes que viene hasta febrero del 2023, con una demanda de 25 millones que se generará con el acuerdo comercial del "naming right".

El proyecto general sólo tenía una etapa crítica, la del campo de juego, las otras dos no van a implicar que haya cambio o salida del estadio, no habrá perjuicio para los socios, estamos felices porque es el estadio que todos soñamos", analizó Brito.Al tiempo que agregó: "el objetivo es que esté terminado en junio del 2024 con el fin de obra en todas las cuestiones de las zonas nuevas, las cocheras, los palcos, el restaurante y todas las reformas que se proyectaron".

Las populares del estadio serán sólo un 25 por ciento de las localidades y estarán distribuidas en las cabeceras Sívori y Centenario, en los sectores medios y bajos y el resto del estadio, 75 por ciento, será plateas.