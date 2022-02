El salario de los argentinos

Que el Gobierno nacional está perdiendo la batalla contra la inflación no es una novedad. En realidad, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en la Rosada no supo o no quiso resolver el problema y decidió directamente manipular los indicadores de la evolución de los precios a través de la intervención del INDEC; en tanto que durante la presidencia de Mauricio Macri hubo un sinceramiento de lo que sucedía en las góndolas, pero poco se pudo hacer para moderar los aumentos de los bienes y servicios. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández continúa sin encontrarle la vuelta a la problemática, aunque a esta altura hay que sospechar si realmente busca reducir la inflación o bien la mantiene porque le es funcional ya que beneficia a las cuentas públicas al licuar las deudas del Estado.

Lo que es extraño es que un funcionario nacional, en este caso el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, admita abiertamente que está perdiendo la pelea contra la inflación y que los programas oficiales para anclar los precios no dan resultado. En diciembre el Índice de Precios al Consumidor volvió al 4 por ciento y en enero, según anticipan las consultoras, superará esa cifra, mientras el Gobierno nacional está a la deriva con la cuestión del FMI, sin plan y sin sustento político con la fractura hacia el interior de la coalición gobernante.

En este escenario de precios alcistas, los asalariados son los que pagan los "platos rotos" porque difícilmente haya algún gremio que pueda emparejar la carrera con la inflación mediante las negociaciones paritarias. Así, aparecen informes que ponen el foco en la cuestión de los sueldos. La Organización Internacional del Trabajo señaló que la Argentina tendrá este año una caída del 0,5% del ingreso per cápita, en comparación con 2019, aunque es uno de los países que muestra una recuperación del empleo.

La oficina regional para América latina y el Caribe del organismo señaló que el año anterior se registró una recuperación del empleo en la Argentina y que alcanzó los niveles prepandemia, motorizado en mayor medida por la demanda de empleo formal, y una ligera caída de la actividad informal. En el documento se advierte que la inflación puede llevar a futuras caídas en los salarios mínimos reales y a un aumento en la puja distributiva, en la medida que los reajustes corran por detrás de los precios.

El análisis señala que en 2021 varios países de la región experimentaron importantes incrementos en su tasa de inflación y que la Argentina se destaca lamentablemente con 50,1% de incremento del costo de vida. El relevamiento señala que en el mercado laboral argentino, la tasa de informalidad fue del 42,5% en el segundo trimestre de 2021, inferior a la tasa de 45% del cuarto trimestre de 2019, y subrayó el crecimiento del cuentapropismo y el empleo público. Según la OIT, en términos regionales, advirtió que la desocupación juvenil continúa siendo preocupante y se mantiene a niveles sin precedentes: antes de la pandemia rondaba el 18% y ahora ha trepado al 21,4%.

En tanto, según un informe de la consultora Statista, que se basa en el salario mínimo mensual en dólares, Ecuador lidera el ranking con un total de U$S 425 mensuales en enero de este año. En segundo lugar se encuentra Chile, con un valor de U$S 411, lo que sería 350.000 pesos chilenos. En Argentina se paga u$s 233 promedio, aunque el salario formal promedio está en el orden de los 500 dólares blue.

Finalmente, una encuesta realizada por el portal de empleos Bumeran da cuenta que el 70% de los argentinos no está conforme con su salario, que el 47% de ellos pediría un aumento de más del 30%. No es una cuestión solamente de nuestros país porque el descontento con sus ingresos también ronda el 70 por ciento en Chile, Ecuador y Perú.