Abratte fusión 3 se presenta en Better Beer Bar

Este próximo sábado 12 de febrero en Better Beer Bar, se celebrará una noche en homenaje a un verdadero personaje de la noche rafaelina, René Borgogno, quien nos dejó físicamente hace casi 3 años.

Además de recordarlo a él, la idea es tener siempre presente a su querida emisora Radio City 95.7, dueña de una playlist exquisita para el gusto del oyente refinado.

Cabe recordar que en el mes de febrero, René estaría festejando un nuevo cumpleaños. Es por esto que, de alguna manera, se organizó el encuentro musical para celebrarlo. Él vive en cada bar que tenga buena música sonando en vivo.

La idea surge de Fernando Abratte (Abratte Fusión 3) y de Horacio Trivelli (Better Beer Bar) antes de que la pandemia por Covid-19 nos obligue a quedarnos sin bares abiertos al público. Recién ahora se puede concretar.

Coincide además la llegada al país de un gran músico argentino radicado en España hace muchos años (Guillermo Calliero), quién junto a Fernando (como músicos) y René (como público infaltable), disfrutaran de largas noches de jam sessions en la década de 90's en Barking Dog.

"La excusa es recordar al amigo René en su hábitat natural, la barra de un bar, los amigos y la música en vivo". Bajo esa consigna es que se organizó la presentación de esta reciente formación constituida por Nico Previotto en Saxo, Bruno Galloni en batería y el propio Fernando Abratte en bajo, composición y arreglos.

Guillermo Calliero sumará su carga de improvisación Jazzera con su trompeta en un contexto más ligado a las sonoridades del Blues, el Soul y la música de Fusión.

También se va a sumar la joven y talentosa cantante Ana Clara Piovessano (Sistas-Surcos) aportando su impronta a varios clásicos de todos los tiempos (The Beatles, The Police entre otros), la música que René programaba en su recordada emisora Radio City. De esta manera, también poder traerlo a la actualidad y dejarlo grabado en la memoria colectiva.

La cita es entonces, el próximo sábado 12 de febrero, en Better Beer Bar (Necochea 888 y Zeballos).

Entrada Libre (Aporte a la gorra post show) .

Pueden realizar sus reservas al 15302023, para luego presenciar el evento. Lugar limitado