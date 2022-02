Atlético presenta el plantel

Este martes será la presentación del plantel profesional de Atlético de Rafaela de cara a su participación en el torneo de la Primera Nacional 2022, cuyo debut se producirá el próximo lunes a las 21.30 en el Gigante de Alberdi, frente a Belgrano en Córdoba. Los medios de prensa fueron convocados para las 19.30 horas en el Estadio Monumental.

Hasta el momento son trece las incorporaciones de la Crema para este campeonato, a tono con el promedio de la mayoría de los clubes que participan del certamen y con lo que han sido sus mercados de pases en las últimas temporadas. No obstante, dentro de esa nómina hay un par de regresos tras cumplirse los respectivos préstamos: el volante central Emiliano Romero (Belgrano) y el delantero Marco Borgnino (Unión de Santa Fe).

Quienes vestirán por primera vez la casaca cremosa son: el arquero Julio Salvá; los defensores Juan Francisco Galetto, Guido Milán, Jonathan Fleita, Fabricio Fontanini y Jonás Aguirre; los volantes Agustín Costamagna, Franco Faría y Diego Cardozo; y los delanteros Gonzalo Lencina y Facundo Castillón. El jugador 14 podría ser Mateo Castellano, si se confirma su regreso al Club luego de unos años en que disputó el Federal A, con un último paso por Central Norte.



INICIO DE LA SEMANA

El técnico Rubén Darío Forestello dispuso ayer por la mañana el primer entrenamiento semanal en el predio "Tito Bartomioli" del autódromo. La principal novedad, como se había informado, fue la incorporación del volante sunchalense Agustín Costamagna.

En el transcurso de la semana se especula que podrán estar disponibles dos jugadores que el DT no pudo contar ante Colón por sobrecargas musculares, el defensor Galetto y el volante Diego Cardozo. De ser así, en referencia al elenco titular que jugó el amistoso en Santa Fe el viernes pasado, el primero sería el lateral derecho y Facundo Nadalín tendría opciones de estar como volante de contención, mientras que el ex Independiente Rivadavia sería candidato a ocupar el lugar que tuvo Guillermo Funes. No obstante, el viernes en el estadio Monumental está prevista la práctica formal de fútbol, por lo que en esa jornada recién estarían las mayores probabilidades de conocer el primer equipo titular oficial para el campeonato.