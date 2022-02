Un delantero para Unión de Sunchales

Augusto Magoia es nuevo jugador de Unión de Sunchales para el Federal A. El atacante tiene 22 años y viene de jugar en San Martín de San Juan, aunque gran parte de su formación la hizo en Belgrano de Córdoba.

El plantel dirigido por Walter Grazziosi había sumado en el cierre de la semana anterior al volante central Martín Caballo, futbolista de 22 años que venía de jugar el Regional Amateur en Sarmiento de Leones.

Previamente se habían incorporado: Francisco Robles (volante ex Talleres de Córdoba); Raúl Chamorro (defensor ex Argentino de Rosario); Pedro Sanz (defensor ex Unión de Santa Fe); Ezequiel Gnemmi (defensor o volante, Sp. Norte de Rafaela); Germán Mayenfish (volante, último paso por Ben Hur de Rafaela); Gonzalo Gonzalez (arquero, Chaco For Ever, retorna al Club); Ignacio Barros (defensor, Comerciantes Unidos de Perú), Lucas Sánchez (defensor de Círculo Deportivo Otamendi); Alfredo Pussetto (delantero, viene de Villa Mitre de Bahía Blanca); Brian Otero (volante, Argentino de Rosario); Agustín Ruffinetti (arquero, Belgrano de Córdoba) y Nicolás Pautasso (volante, Arg. Quilmes de Rafaela).