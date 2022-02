Cristina Pérez y su primera semana en Radio Rivadavia

Radio Rivadavia renovó su programación para el 2022, apuntando a afianzarse entre las radios más escuchadas de la Argentina, y para eso apostó por Pablo Rossi en la primera mañana y por Cristina Pérez en la segunda.

Luego de terminar su primera semana al frente del programa Cristina Sin Vueltas, Pérez habló en el programa Si Pasa, Pasa, y confesó que “estoy re feliz. Son muchas horas y este es un oficio que tenés que amar para que salga bien”.

Acerca del equipo que la acompañará durante todo el año, que está compuesto por Claudio Zin, Manuel Adorni, Pablo Montagna, Luis Tonelli, Román Iucht y Gisela Larsen, confesó que “parece que llevábamos juntos tres temporadas y noté la sintonía con el oyente”. Además, destacó que “estamos todos muy contentos, hay alegría en la radio. Para decirlo en términos futbolísticos, tenés ganas de hacer goles”.

Con respecto a los pases que protagoniza junto a Pablo Rossi primero ya Baby Etchecopar después, Pérez contó que “nunca había conversado con Baby y desde el primer día parecemos amigos”, mientras que “con Pablo todo salió realmente bien. En el primer pase me solté a imitar a Cristina Kirchner”.

Por último, reflexionó con que “la radio es jugar con lo que uno es”, y la comparó con la televisión: “Con todo lo que muestra, no tiene el 3D de la radio, que no te deja mentir. El oyente de radio tiene el oído tan afinado que capta todo”. NA