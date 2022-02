Sensaciones y sentimientos

TRÍO LOS PANCHOS: ESPLENDOR Y DRAMA



POR HUGO BORGNA

Los músicos, más que otros practicantes de hechos de arte, saben que nada es para siempre. Quizás por eso persigan tanto la posibilidad de sujetar la música, volátil e inasible, y -eso sí- para todos y cualquier tiempo.

“Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Más fuerte que el dolor, se afirma nuestro amor, como la hiedra”

Los dos períodos de máximo esplendor para el Trío Los Panchos, comenzaron con una enfermedad, la de Hernando Avilés en la última gira por Nueva York. Debieron reemplazarlo por el ahora emblemático Johnny Albino, quien debutó en Buenos Aires en 1958 en una gira que abarcó Sudamérica, Caribe y Centroamérica, y permaneció como primera voz hasta el año 1966.

Al principio, Chucho y Alfredo no estaban muy conformes con Johnny, que si bien tenía una voz adecuada al grupo, también lucía un estilo personal, bien identificado al del Trío San Juan, del que había sido parte por 38 años, y era muy difícil de cambiar.

La incorporación armónica de esa primera voz fue muy complicada.

Alfredo Gil decía que “el secreto estribaba en la unificación entre Chucho y él”, cosa que no era tan sencilla. En realidad lo que dificultaba era que había una norma del Trío que no permitía la presencia de una voz por encima de la solista; y Johnny llevaba al trío a una relación de voces inaceptable para el güero.

Poco a poco y gracias a interminables ensayos, Chucho y Alfredo vieron coronados sus esfuerzos con la interpretación de La Hiedra, que fue un éxito resonante y el punto de inflexión para el acople ideal de Johnny Albino al grupo.

Su presencia, en este concreto momento de la historia, fue fructífera en grabaciones, más que con cualquiera otra primera voz. Dejó 395 registros de temas de diferentes nacionalidades (él fue quien grabó emblemática música nuestra en el LP Los Panchos cantan tangos) También grabó Johnny 5 canciones en japonés: una de sus giras los llevó también a ese público.

Se suele decir, como anticipo de que se va a contar una gran tormenta, que la felicidad no siempre es completa. Johnny Albino representaba la contradicción de destacarse por encima del Trío, al mismo tiempo que llevaba las canciones por el mundo como nunca antes. Fieles a la formación inicial, Chucho Navarro y Alfredo Gil decían que si bien la voz de puertorriqueño tenía los mismos matices que la del siempre recordado Hernando Avilés, él marcaba su propia personalidad por sobre la de Los Panchos, al punto de que el extraordinario éxito que le había dado, estaba siempre empalidecido por este motivo. Navarro y Johnny Albino llegaron a tener fuertes discusiones, incluso a veces durante las actuaciones. Y, para completar el panorama, Johnny debió resignar sus derechos del Trío para compensar un reclamo de la grabadora Columbia.

“Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí”

La obligada desvinculación de Johnny Albino no llegó a perjudicar al Trío: casi inmediatamente ingresó como invitada Eydie Gormé quien, aunque cantara por fonética, mantuvo -y aumentó- el encanto y difusión de la obra del Trío.

Fue un final con sabor a heridas permanentes, pero como la memoria –especialmente la colectiva- sabe que es lo que más conviene, selecciona los momentos en que se ha sentido placer.

Los Panchos dejaron una marca de clave de sol a prueba de desencuentros.

Fueron como la música ideal: el canto de los latidos sonrientes y luminosos.