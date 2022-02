Berni cuestionó a Aníbal Fernández

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que combate al narcotráfico "en soledad permanente", al cuestionar la falta de colaboración de parte de su par del gobierno nacional, Aníbal Fernández.

"Desde mi lugar, he detenido a los mayores narcotraficantes del país. Obviamente, también hay opinólogos que dicen cualquier cosa. Si esta vez pudimos dar con toda la droga es porque a este narcotraficante, que era el más buscado, hubo un ministro de Seguridad que lo buscó. Tuvo que pasar esto para que la Justicia actuara. El jefe de Los Monos estaba detenido por homicidio, no por tráfico. Y lo detuvimos nosotros", aseguró.

En declaraciones radiales, sostuvo: "Si Berni estuvo en esas 24 horas trágicas es porque estamos haciendo inteligencia criminal y es la que nos permitió dar con toda esta banda. Lo de Aníbal Fernández es patético. Después de lo que hizo (posteó una burla en Twitter en plena tragedia). Estábamos a la puerta de una gran catástrofe masiva".

"El narcotráfico es un delito federal. Cuando en un intento por sumar fuerzas policiales se les permitió a las provincias trabajar en el narcomenudeo, eso abrió las puertas de la corrupción a todas las policías del país. Lo planteamos pero nunca tuvimos respuesta. Fue desastroso. Debe ser una política de todas las provincias. ¿Pero la Nación está en capacidad de actuar? No. De hecho, tuvimos 24 horas de inacción total", enfatizó.