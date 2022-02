Perdiendo una generación

Por estos días miles de estudiantes argentinos regresan a las aulas para completar o afianzar trayectos educativos según se destacan desde los distintos gobiernos, lo que palabras más palabras menos hace referencia a quienes no aprobaron todas las asignaturas en el bienio 2020 - 2021, cuando las clases presenciales fueron discontinuas a causa de las emergencias sanitarias por Covid-19. En forma exagerada, el Gobierno nacional y las autoridades de las distintas provincias cerraron las escuelas, un precio muy alto que están pagando y seguramente lo seguirán haciendo nuestros jóvenes.La mala praxis de los funcionarios se hace sentir en tantísimos miles de estudiantes, que enfrentan serios problemas de aprendizajes pero también de vinculación con el entorno y socialización porque todo se les prohibió, desde mínimas reuniones sociales hasta las necesarias fiestas. No son pocos los especialistas en salud mental que advierten sobre la pandemia de los problemas de salud, principalmente en los adolescentes, ligados a la cuestión mental.En este marco, un inquietante informe del Banco Mundial destaca que los Gobiernos en todo el mundo destinarán este año alrededor de USD 5 billones a la educación preescolar, primaria y secundaria. Pero la actual generación podría perder el doble o el triple de esa cantidad en términos de ingresos, a menos que todos los niños y jóvenes regresen a la escuela, permanezcan en clases y recuperen los elementos pedagógicos principales.El primer impacto se tradujo en los millones de vidas perdidas debido a la enfermedad provocada por el coronavirus. El segundo fue el sufrimiento humano causado por la inestabilidad laboral y la pobreza. El tercero afecta a los niños y jóvenes que deberían estar en la escuela, pero que se les dijo que se quedaran en casa, sintetiza con gran acierto el documento de la entidad respecto a lo que nos enfrentamos desde marzo de 2020.Han pasado dos años desde que empezó la Covid-19. Casi todos los países resolvieron que una de las principales formas de combatir la pandemia era que los estudiantes no asistieran a las escuelas y universidades. Los expertos en salud pública plantearon que mantener las instituciones educativas abiertas llevaría a una mayor propagación del virus. Para “aplanar la curva” y prevenir la congestión de los hospitales, los niños tendrían que quedarse en casa.No obstante, muchos países europeos y de Asia oriental reabrieron las escuelas de manera relativamente rápida. Sin embargo, en muchos países de Asia meridional, América Latina, Oriente Medio e incluso en Asia oriental, los cierres de las escuelas se mantuvieron por períodos excepcionalmente prolongados.A fines de 2021, los días de clase perdidos superaron con creces los 200, lo que equivale a un año y medio de escuela. La mayor parte del impacto será para los niños y los jóvenes que tenían entre 4 años y 25 años en 2020 y 2021, generándose una enorme desigualdad intergeneracional.No asistir a la escuela por un período tan extenso implica que los niños no solo dejan de aprender, sino que también tienden a olvidar mucho de lo que han aprendido. A fines de 2020, el Banco Mundial estimó que una ausencia de siete meses de la escuela incrementaría el porcentaje de estudiantes con “pobreza de aprendizajes” de 53 % a 63 %.El futuro de 1000 millones de niños de todo el mundo está en riesgo. A menos que se les permita regresar a la escuela y se encuentren maneras de remediar los efectos de la interrupción de las clases, el Covid-19 dará lugar a un enorme retroceso para esta generación. Cuando las consecuencias del coronavirus se calculen finalmente, quedará en evidencia que el mayor daño provocado por la pandemia es la pérdida de aprendizaje sufrida por los escolares.Al cabo de una década, tal vez podremos mirar atrás y descubrir que la mayor pérdida permanente de esta pandemia se pudo prevenir.