Decepción por el perfil “cada vez más K” de Omar Perotti

En privado, varios dirigentes cercanos al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, consideran que el santafesino es un aliado del Presidente y lo ponen en duda para un posible armado nacional. Patricia Bullrich le apunta al Cosquín Rock para no perderle pisada a Larreta.

Las relaciones entre los gobernadores peronistas siempre mantuvieron una línea respetuosa y con claro entendimiento de los intereses de unos y otros en el contexto nacional, al margen de los alineamientos políticos y la relación que cada uno establece con la administración de Alberto Fernández. En el Centro Cívico cordobés, conocido como el Panal, siempre fueron bien vistos los perfiles moderados de gobernadores peronistas como Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Omar Perotti (Santa Fe), por ejemplo.Sin embargo, desde antes de finales de 2021 comenzaron a escucharse críticas en privado de importantes dirigentes del schiarettismo que consideran que el santafesino Perotti ha cambiado su piel y ha girado a hacia una posición muy cercana el kirchnerismo.“Perotti pintaba bien. Creíamos que se iba a plantar junto con nosotros ante la Nación, pero está cada vez más K”, comentó días atrás un hombre cercano al gobernador Juan Schiaretti. Otro dirigente con responsabilidades importantes dentro del PJ de Córdoba completó la descripción sobre el gobernador de la provincia vecina: “Era (por Perotti) una figura que nos interesaba para una construcción nacional, con gobernadores que compartan una visión de país. Sus últimos movimientos, muy pegados al kirchnerismo, lo muestran en un lugar que nosotros no compartimos. Hay otros dirigentes de Hacemos por Córdoba que directamente tratan a Perotti de manera despectiva, decepcionados por su inclinación tan pegada al Gobierno.La figura de Perotti siempre fue bien valorada por el Gobierno de Córdoba. Incluso, trascendieron comentarios respecto de reflotar la Región Centro –que incluye a Entre Ríos–, para darle más impulso y ser un polo que desde el interior confronte con la administración Fernández. El acercamiento con el socialismo que comanda Mónica Fein, integrante del interbloque Federal en Diputados, marca que Schiaretti tiene planes más sólidos con adversarios de Perotti que con el gobernador santafesino.UN POCO DE ROCK YVISIBILIDAD PARA LA“HALCONA” DEL PROEl repentino desembarco de Horacio Rodríguez Larreta en Córdoba del último fin de semana activó a otras figuras nacionales del PRO que no quieren quedar en desventaja en la avanzada sobre el segundo distrito electoral del país y bastión del antikirchnerismo a nivel nacional. Por eso, desde las terminales cordobesas de Patricia Bullrich adelantaron días atrás que la presidenta nacional del partido “amarillo” estará en la provincia en el mes de febrero.En principio, la idea de quienes están diagramando la “bajada” de “Pato” es que la exministra de Seguridad macrista participe y se haga notar en el Cosquín Rock, el megafestival que se realizará el 12 y el 13 de febrero en la localidad de Santa María de Punilla. Las conexiones públicas de Bullrich con la música se centran en Fabiana Cantilo, la rockera que es prima de la dirigente política.Al margen de lo musical, Bullrich quiere seguir extendiendo sus tentáculos en Córdoba. Su principal referente local es la diputada Laura Rodríguez Machado. También tiene contacto directo y fluido con Oscar Agost Carreño, el vicepresidente del PRO provincial, y quien en anteriores viajes de Bullrich a la provincia actuó de anfitrión.Como se recordará, en las Paso del año pasado, “Pato” fue clave para arriar a dirigentes “amarillos” hacia la lista que terminaron liderando Luis Juez y Rodrigo De Loredo. Esa decisión de la exfuncionaria de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri es muy valorada tanto por el radical de Evolución como por el líder del Frente Cívico. Sin embargo, para 2023 nada está asegurado y por eso Bullrich pretende comenzar a sumar apoyos en Córdoba para su carrera por la presidencia dentro de un año.LAS DUDAS QUE PERSISTENEN EL BLOQUE JUNTOS UCRLa sanción de la polémica ley de juego “online” sigue generando coletazos internos en las principales representaciones opositoras. Con el pase del riocuartense Juan Jure al bloque Juntos UCR siguiendo el camino de las dos legisladoras negristas Daniela Gudiño y Patricia De Ferrari, empezó a sonar con fuerza el rumor de cambio en la conducción de la bancada radical.Hasta el momento, el exmestrista Marcelo Cossar comanda el bloque integrado por otros cuatro radicales. Con la incorporación de los otros tres boina blanca que se alejaron de Juntos por el Cambio podría haber un giro forzado en la jefatura de esta bancada.Nadie lo reconocerá en público, pero se escuchan voces, por lo bajo, que ven posible este escenario de renovación.En tanto, la incógnita sobre cómo se definiría el rearmado en el radicalismo se develó en la previa del discurso del gobernador ante el pleno legislativo. El oficialismo tendrá otro interlocutor en frente: la UCR desplazará de la primera minoría a Juntos por el Cambio. Pero aún resta saber qué hará la deloredista María Elisa Caffaratti, quien prolonga su definición, aunque las versiones dan cuenta de su inminente pase.Desde el piso más alto de la Casa Radical, donde habita la plana mayor, advirtieron que si la legisladora no se suma al bloque UCR quedará “muy expuesta”. La cúpula partidaria les pidió a todos los legisladores radicales que vuelvan a la bancada UCR. (Fuente La Voz del Interior)