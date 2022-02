Seis pilares de la propuesta preliminar del protocolo para la vuelta a clases

A poco más de tres semanas del comienzo del ciclo lectivo, nadie duda de la presencialidad en las escuelas pero también es cierto que no hay certezas sobre si nuevamente se implementará o no el sistema de burbujas en aquellos establecimientos con mayor cantidad de alumnos.

En Rafaela, el final del 2021 mostró al menos tres escuelas del nivel secundario con burbujas en numerosos cursos. Ahora con la cepa Ómicron de Covid que llevó nuevamente los contagios por las nubes es difícil hacer una previsión.

En este marco, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que "la tendencia es no suspender las clases ni los cursos", al presidir el viernes pasado, de forma virtual, un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) durante el cual se presentó la propuesta preliminar de protocolo "Aula Segura" para nivel inicial, primaria y secundaria en el actual contexto de la pandemia de coronavirus.

“La vacunación tendrá un rol muy importante en los aislamientos, la tendencia es no suspender las clases ni los cursos. Se está trabajando para favorecer el acceso de niñas y niños a las vacunas contra la Covid-19 y de las del Calendario Nacional en colonias de vacaciones y en el inicio del ciclo escolar”, señaló Vizzotti durante la reunión.

Según se indicó en un comunicado del Ministerio de Salud, "la propuesta del protocolo Aula Segura para la vuelta a las clases presenciales consta de seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia". Además, se adelantó que los criterios "se terminarán de definirse el próximo jueves en un encuentro presencial que reunirá a los ministros de Salud y de Educación de las 24 jurisdicciones federales del país.

Al momento, el 88,6% de los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema de vacunación y el 71,8% lo completó, mientras que el 73,8% de las niñas y niños de entre 3 y 11 años cuentan con una dosis y el 51,5% las dos.

Al respecto, Vizzotti añadió que “el 94,8 % de las y los docentes tiene el esquema completo y el 50 % cuenta con el refuerzo”.



PROPUESTA PRELIMINAR

Desde Salud indicaron que "la propuesta preliminar del protocolo Aula Segura fue elaborada por los equipos técnicos de la cartera sanitaria, en base a los intercambios que surgieron de reuniones mantenidas con funcionarios del Ministerio de Educación y autoridades de organismos como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes."

“Estamos trabajando de manera intensa con Educación, la sinergia es muy potente y queremos aprovechar esta oportunidad para también impulsar acciones destinadas a favorecer la alimentación saludable en las escuelas, la actividad física y el abordaje integral de la salud mental en el ámbito escolar en el nivel primario, secundario y universitario”, afirmó la ministra.