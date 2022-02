El Centro Comercial e Industrial planifica la celebración de su 90° aniversario

En la Navidad de 1932, se fundó el Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos. En el año 2002, convalidando el compromiso continuo de la gremial y el crecimiento vertiginoso de Rafaela, que por entonces ya forjaba un avanzado posicionamiento en los mercados nacionales y mundiales como marca de ciudad, la entidad pasó a denominarse Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

“La institución este año estará cumpliendo 90 años y de alguna manera los ejes de trabajo van a pasar por allí. Estamos con mucho trabajo, con muchos proyectos, desafíos, y tratando de pensar en la institución en el mediano y largo plazo, tratando de sumar gente nueva, tratando de sumar una comisión de gente joven, cosa que va a estar muy buena”, señaló el presidente de la entidad, Diego Castro.

El dirigente contó que “paralelamente trabajamos en día a día, en los temas que van surgiendo de la realidad, en torno a lo económico, a las necesidades de los asociados, en cuanto a la situación sanitaria por el COVID y a lo que eso trae, entonces por un lado estamos abocados a las urgencias de los diferentes sectores y por otro lado tratando de pensar en cuestiones vinculadas al largo plazo”.

Respecto a la celebración por los 90 años del CCIRR -se constituyó el 25 de diciembre de 1932-, Castro comentó que “tenemos algunas ideas que van a estar concretadas de mitad de año para adelante cuando nos toque hacer nuestra asamblea anual que se hace entre octubre y noviembre, pero también tenemos en mente realizar algunos eventos relacionados con la parte de comercio y servicios y otros por la parte de industrias. No queremos adelantar nada porque recién estamos calendarizando todo y seguramente en las próximas semanas estaremos brindando mayores detalles”.

Acerca de estos dos últimos años atravesados por la pandemia, Castro rescató que “como toda crisis deja cosas buenas y cosas malas y fundamentalmente un aprendizaje tanto en la vida personal como en lo laboral. La verdad es que son recuerdos duros, donde pasamos por las restricciones absolutas, cuando había gente que no podía abrir su local, no podía trabajar, con sectores que la tuvieron mucho más difíciles que otros. Espero que esto ya forme parte de los recuerdos del pasado”.

“Lo que se está viendo es que con un proceso de vacunación que abarca a casi toda la población, los efectos de esta enfermedad son mucho menos nocivos y por lo tanto nadie está volviendo a hablar de mayores restricciones o de cerrar. Vimos lo que fue enero con una actividad plena, respetando los protocolos y cada uno haciendo lo que debía, con su responsabilidad social para cuidarnos entre todos. Nuevamente, desde nuestro lugar pidiendo que todo el mundo se vacune, no se me ocurre alguna otra salida. Para remarcar, que todo lo vivido nos unió mucho más como gremial empresaria y que en los momentos de crisis fue la institución la que se pudo al frente cada vez que había que hablar con el gobierno local o provincial ante una decisión que involucraba a los diferentes sectores”, expresó Castro.



SOBRE EL ACUERDO CON

EL FONDO MONETARIO

El presidente de la entidad, manifestó acerca de cómo monitorean el acuerdo del gobierno nacional con el FMI, que “el acuerdo en sí es positivo, porque esto va a traer un poco de calma y tranquilidad y de una vez y por todas puede contribuir a que haya un mayor consenso político entre las diferentes fuerzas e incluso dentro de la misma fuerza que hoy nos gobierna. Esperamos que esto pueda dar un poco de mayor visibilidad en las variables, que cualquier empresario o persona mira para tomar decisiones. Claramente, es más una expresión de deseos y es lo que han manifestado la diferentes entidades de mayor grado de las que nosotros formamos parte y que dan como positiva la firma de este acuerdo”.

“Necesitamos que haya un plan de desarrollo que se pueda sostener a mediano y largo plazo, para que pueda haber una industria nacional más fuerte, en donde se pueda apostar más por la producción y para que así la gente se anime a ir por más. Hay sectores que están bien, pero ante la falta de reglas claras no se animan a pegar el salto”, afirmó el empresario.