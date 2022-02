Una nueva película sobre Ana Frank llega a Netflix

El martes 1 de febrero llegó a Netflix “Mi mejor amiga Ana Frank”, una nueva película sobre la vida de la adolescente que se hizo mundialmente conocida por los registros del horror nazi que realizó en su diario íntimo. Dirigida por Ben Sombogaart, está basada en el testimonio de Hannah Goslar, una sobreviviente del Holocausto que conoció a Ana en la escuela y se reencontró con ella en el campo de concentración de Bergen-Belsen.

La película de origen holandés se estrenó en los cines el septiembre pasado y tuvo tan buena recepción por parte del público, que la plataforma de streaming no dudó en sumarla a su catálogo. Las jóvenes protagonistas son Josephine Arendsen y Aiko Beemsterboer, quienes le dan vida a Goslar y Frank, respectivamente.

"Es un honor interpretar ese papel, así que quieres hacerle justicia a Ana. Leí y discutí mucho sobre cómo podríamos colorear las líneas. Pero también quería poner algo de mí en él", declaró Beemsterboer en una entrevista. Aseguró que este papel la llevó a reflexionar sobre las diferencias entre su vida y la de su personaje: "Pensé en muchas cosas... Soy más consciente de dónde viene mi libertad. Y eso no es tan obvio. Esa película me dio una mejor idea de la guerra que lo que había leído en los libros de historia".

Asimismo, el director también se apoyó en el libro “Memorias de Ana Frank: Reflexiones de una amiga de la infancia”, de la estadounidense Alison Leslie Gold, quien ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar el Holocausto y escribió varios libros sobre Ana Frank. En una de los tantos encuentros que tuvo con Goslar, la mujer de 93 años le pidió que terminara la película cuanto antes porque ansiaba verla antes de morir. NA