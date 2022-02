Atlético se mete en la semana del estreno

El plantel de Atlético de Rafaela iniciará hoy lo que será la semana del comienzo del torneo de la Primera Nacional 2022. La escuadra que dirige Rubén Darío Forestello entrenará desde las 8.30 en el predio "Tito Bartomioli" del autódromo, ya sin partidos amistosos de preparación luego del tercero realizado el viernes pasado en Santa Fe ante Colón.

No obstante, será una semana larga de trabajo debido a que el estreno en el certamen será recién el lunes 14 en el Gigante de Alberdi de la Docta ante Belgrano, desde las 21.30. Si bien puede haber minutos de fútbol antes, la agenda del cuerpo técnico tiene para el viernes por la mañana el entrenamiento en el Monumental, lo cual generalmente implica un ensayo de fútbol formal. También el domingo allí será el último entrenamiento previo al viaje, siendo el resto de las prácticas diarias en el predio.

Desde lo meramente resultadista, el balance de los amistosos no fue positivo ya que no sólo fueron tres derrotas (ante equipos de primera división, cabe recalcarlo), sino fundamentalmente porque el equipo titular que fue probando Forestello no pudo convertir. Pero desde el lunes el contexto será totalmente diferente, jugando por los puntos, y en estos días se trabajará para llegar de la mejor manera.

Hoy se estará sumando a los entrenamientos el extremo derecho sunchalense Agustín Costamagna, cuyo pase adquirió la Crema a Libertad de Sunchales. Por otra parte, se aguarda una definición en cuanto a Mateo Castellano, que el viernes fue titular en el amistoso en Santa Fe ocupando uno de los puestos de la mitad del campo, pero que aún no fue anunciado oficialmente como incorporación para esta temporada. De todos modos, cabe recordar que Facundo Soloa finalmente podrá jugar, si lo dispone el DT, por la amnistía que decretó AFA.

Asimismo, se aguardará por la evolución de algunos futbolistas que no fueron tenidos en cuenta para el último ensayo por motivos físicos. Entre ellos Franco Faría, Juan Galetto y Diego Cardozo.



BELGRANO JUEGA EL CLASICO

Este lunes, desde las 21.15, la provincia de Córdoba estará en vilo de lo que será el enfrentamiento entre Belgrano y Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. El último antecedente entre ambos fue en 2019 cuando la “T” venció al Pirata por 2-0 con goles de Dayro Moreno. El arbitraje estará a cargo de Andrés Merlos.

Con entradas agotadas y una expectativa enorme, Belgrano querrá demostrar que está a la altura de las circunstancias en un partido que servirá para ponerle fin a la pretemporada, debido a que el lunes 14 comenzará su participación en la Primera Nacional contra Atlético de Rafaela.

Para este cotejo, el entrenador Guillermo Farré dio un indicio en la semana de cuál podía ser el once inicial que salga a la cancha. La probable formación sería: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Áxel Ochoa; Ariel Rojas; Ulises Sánchez, Bruno Zapelli y Mariano Miño; Fabián Bordagaray y Pablo Vegetti. Completan la lista de concentrados: Juan Strumia, Francisco Oliver, Nicolás Meriano, Tobías Ostchega, Hernán Bernardello, Santiago Longo, Gabriel Compagnucci, Ignacio Tapia, Maximiliano Comba, Gerónimo Tomasetti, Joaquín Susvielles y Daniel Barrea.