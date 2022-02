Los clubes se refuerzan para un año especial

Luego de transitar la primera semana de febrero los clubes de la Liga Rafaelina ya están enfocados en lo que será el primer objetivo de la temporada, la Copa Centenario que dará inicio el domingo 27 de este mes. Pero más allá de este certamen especial, por involucrar a los equipos de los dos niveles, Primera A y Primera B, los clubes se están armando para lo que vendrá después con el Apertura y Clausura.

Las instituciones de nuestra ciudad se están moviendo a ritmo sostenido ya desde el mes pasado en el mercado de pases, algunas más que otras, pero mostrando la intención de conformar los mejores planteles posibles.



PANORAMA DE LOS CLUBES RAFAELINOS

Peñarol: uno de los que más ruido ha hecho hasta el momento. Se mantiene en la dirección técnica Gustavo Rivarossa. Sin dudas el nombre más importante de los nuevos es el de Juan José Weissen, histórico goleador de Argentino Quilmes, que ha cambiado de vereda. Otras incorporaciones son las de Joaquín Escobar (marcador central ex Sp. Roca y Libertad), Damián Arnold (marcador central ex 9 de Julio, Ferro, Brown de San Vicente, entre otros), Martín Pelossi (lateral izquierdo ex 9 de Julio, Florida y Brown), Martín Lobos (defensor central ex Sportivo Norte, 9 de Julio y Brown), y el regreso del volante central Manuel Sánchez, tras su paso por Sportivo Norte.

Ferrocarril del Estado: también mantiene cuerpo técnico, encabezado por Oscar Born. El sábado por la mañana jugó el primer amistoso en Los Nogales, igualando 0 a 0 ante Ateneo Inmaculada de Santa Fe. Hasta aquí sumó pocas caras nuevas, pero interesantes: el regreso al club del volante ofensivo Lucas Quiroz (último paso por 9 de Julio) y la llegada del delantero Enzo Bertero (el año pasado estuvo en Brown). También está el interés en Yoel Hollmann, al que Sportivo Norte pretende retener.

Argentino Quilmes: el equipo dirigido por Hugo Togni estuvo en competencia hasta hace algunas semanas en el Regional Amateur y está en pleno rearmado. Fueron anunciadas las contrataciones del arquero Ignacio Goyén y el defensor Martín Albertengo.

Sportivo Norte: la escuadra de Marcelo Varela redoblará la apuesta en esta temporada. Trascendió que están muy cerca de Alexis Mansilla y Marcos Quiroga, dos piezas claves de Libertad de Sunchales en el Regional. Se sumó el arquero Emanuel Viotti, luego de varios años en Ferro.

Ben Hur: en la semana se sumó el volante por izquierda Luciano Pogonza (ex Atlético y 9 de Julio) al plantel dirigido por Maximiliano Barbero. Recordemos que también arribó el delantero Tomás Belinde (ex 9 de Julio y Peñarol), mientras que regresaron los defensores Luciano Kummer y Ezequiel Kindernecht, y el volante Matías Ferreyra. El Lobo de reojo también apunta al Regional 2022, ya que tiene licencia del Consejo Federal.

9 de Julio: sin dudas es el plantel que más bajas tuvo, en relación no solo al Regional sino a la pasada temporada liguista. El entrenador Pablo Bonaveri cuenta hasta el momento como incorporaciones al volante Joaquín Giovannini (ex San Martín de Formosa), el defensor izquierdo Andrés Velazco y mantuvo al arquero Joaquín Aylagas, siendo el resto del grupo con jugadores del club. El León también tiene licencia que le garantiza jugar el próximo Regional.

Atlético Rafaela: en este 2022 Juan Sabia será el técnico del equipo de Liga Rafaelina. El viernes disputó un amistoso ante Piamonte que finalizó 0 a 0. La incorporación para este torneo es la del volante ofensivo Pablo Pavetti, quien además forma parte del cuerpo de entrenadores de inferiores, con el objetivo de aportarle experiencia al habitual equipo de juveniles. La Crema apunta a foguearlos para ver si pueden dar el salto al plantel de Primera Nacional.

En próximas ediciones iremos informando sobre la marcha de las pretemporadas de los clubes de Primera A de la región.