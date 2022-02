Vecinales: está en marcha el proceso para renovar autoridades

Los comicios se realizarán el tercer domingo de marzo, según lo establecido por la Ordenanza Nº 3521 y 4004, y en caso de presentarse dos listas o más todo se resolverá a través del voto directo y secreto de los ciudadanos mayores de 18 años que que posean domicilio en la jurisdicción del barrio.Vale recordar que el primer pasó se dio, el pasado 3 de febrero, día en que las Comisiones vigentes tuvieron que presentar a sus Juntas Electorales. Lo que sigue es que los interesados en participar de la elección deberán buscar la documentación en las Juntas y tendrán tiempo hasta el 18 de febrero para presentar las listas, que deberán estar integradas por 13 miembros y deben tener un mínimo de 40 firmas de vecinos y vecinas del barrio que la avalen.Luego que esas nóminas sean remitidas al área de Vecinales del municipio, para ser fiscalizadas. A partir de ahí se conocerán cuáles serán los barrios en los que habrá elecciones y en cuales habrá lista única de representación y tendrán proclamación directa”.Cabe recordar que en las elecciones anteriores, llevadas a cabo el domingo 17 de marzo de 2020, en once barrios se eligieron nuevas autoridades al presentarse dos o más listas. Ellos fueron: el 2 de Abril, 9 de Julio, 17 de Octubre, Guillermo Lehmann, Ilolay, Luis Fasoli, Malvinas Argentinas, Güemes, Villa Dominga, Virgen del Rosario y Villa Podio. En los restantes barrios se proclamó una única lista por lo que no se realizaron comicios.De acuerdo a los dispuesto en la normas que le da marco legal a las asociaciones vecinales, “las Comisiones Vecinales serán dirigidas por una Comisión Directiva integrada por los siguientes miembros: un Presidente; un Vicepresidente; un Secretario; un Prosecretario; un Tesorero; un Protesorero; cinco Vocales Titulares; un Revisor de Cuentas Titular y otro suplente”.“Los miembros de las Comisiones Directivas durarán dos años en sus funciones y la renovación se hará por lista completa pudiendo ser reelectos sin límite alguno” y en el artículo siguiente determina que “para ser candidato a miembro de una Comisión Directiva se requerirá: tener domicilio real en la jurisdicción del barrio con una antigüedad mínima de seis meses; ser mayor de 18 años al momento de la oficialización e la lista”.DE INTERÉS PARA LA ELECCIÓNEl Departamento Ejecutivo, con el acuerdo del Concejo Municipal, designará un veedor para el acto eleccionario cuando concurriere más de una lista, designación que recaerá en funcionarios municipales, quienes tendrán la obligación de cumplir responsablemente esa función.Según el art. 45 de la Ordenanza 3521, “las elecciones se efectuarán por el sistema de padrón abierto. Cada Junta Electoral registrará en un planilla confeccionada para tal fin a todos los votantes que reúnan los requisitos exigidos en el art. 42”, que señala: “los miembros de la CD serán elegidos por el voto directo y secreto de los vecinos mayores de 18 años de ambos sexos, argentinos, extranjeros, que posean domicilio real en la jurisdicción del barrio”En el caso que en un barrio no se presentara ninguna lista dentro del plazo establecido, 7 manda que “el acto eleccionario se realizará dentro de los 90 días contados desde la fecha en que debió realizarse. En este caso, las listas deberán presentarlas hasta 30 días corridos antes de la nueva fecha del acto eleccionario. De persistir la ausencia de lista, el Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Concejo Municipal, nombrará una Comisión Normalizadora integrada como mÍnimo por 3 vecinos y no más de 13, la que se desempeñará hasta completar el período fijado para las Comisiones Directivas”.En tanto, las impugnaciones (art. 47) “se podrán realizar desde la fecha de la presentación de las listas hasta 20 días corridos antes del acto comicial. Las impugnación se hará ante la Junta Electoral, instancia que deberá expedirse en 72 horas, y la decisión podrá recurrirse ante el Concejo Municipal”.En cuanto a los plazos del proceso electoral se indica que “cuarenta y cinco días antes del acto eleccionario cada Comisión Vecinal designará una Junta Electoral compuesta por tres miembros, la que se constituirá dentro de los tres días siguientes” y que “en caso que una Comisión Vecinal no designe una Junta Electoral, en el plazo previsto, el Departamento Ejecutivo deberá hacerlo y comunicará por nota la decisión a la CD, y mediante comunicado a los medios de difusión en un plazo de 72 horas”.