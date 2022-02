El Gobierno provincial demora el llamado a la paritaria docente que prometio para esta semana

Un ciclo lectivo 2020 marcado por la pandemia, que transcurrió casi completo sin que la inmensa mayoría de los chicos de nuestra provincia y de todo el país tengan clases presenciales y un año anterior en el que la actividad escolar comenzó a normalizarse paulatinamente a mitad de año con la apertura de los establecimientos primarios, poco antes lo habían hecho el nivel inicial, deberían ser precedentes más que suficientes y determinantes para que quienes tiene responsabilidades directas sobre el sistema educativo hagan un máximo de esfuerzo para recuperar lo perdido, y para que no se repitan los tirones, las medidas de fuerza y la postergación del inicio de clases tan habituales e infaltables en la pre-pandemia.Fue la propia titular de la cartera de Educación, Adriana Cantero, quien reafirmó, días atrás, que todos los niveles y modalidades comenzarán las clases el próximo 2 de marzo mientras que los alumnos que tuvieron una trayectoria menos satisfactoria en el año 2021 inician en febrero el período de intensificación pedagógica, posibilidad que ya tendría que estar programada, pero está sujeta a que los maestros acuerden la pauta salarial y se pongan al frente de su dictado.En principio, desde el Ministerio de Educación, descartaron la posibilidad de implementar nuevamente la cláusula gatillo porque considera que “es más beneficioso” el mecanismo vigente que analiza el avance de la inflación sobre los salarios, y buscan llegar a un acuerdo salarial en término anual, con revisión y posible reapertura a mediados de año.La ministra sostuvo que su gestión siempre tuvo el compromiso de “tener cuidado de la relación del salario y el avance de la inflación”. “Hemos terminado el año con un incremento de más del 53% de los salarios docentes y creo que esa mirada el gobierno provincial la va a mantener en estas tratativas.Por el lado de la representación de los maestros públicos, Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe y titular de la Ctera viene reclamando, por todos los medios, que el gobierno provincial cumpla con el llamado a paritaria docente que anunció la ministra Cantero, pero, más tarde, el Ministro de Trabajo, Juan Pusineri, afirmó que no tenían aún fecha de convocatoria, y que en Santa Fe se aguardaban las pautas y avance de la discusión nacional, pero a tres días de lo que debería ser la primera reunión nada se sabe todavía.UN PISO MAYOR AL 40%Respecto de las expectativas de incremento de haberes que llevarán cuando se produzca el encuentro comentó la dirigente del magisterio público vaticinó que “va a ser un año de alta inflación, más que el 33% pautado en los proyectos de presupuesto. Las proyecciones que estamos haciendo, excepto que se dé un desaceleramiento de los precios, evidencian que se superará esa pauta y estaría por encima del 40%. No lo podemos asegurar, pero entendemos que la inflación va a estar por allí”.En cuanto a la posibilidad de establecer una cláusula gatillo para actualizar los salarios, contestó que pretenden “cualquiera de las herramientas que permitan estar por encima de la inflación, tienen que incorporarse, sí o sí. El año pasado demostró claramente que si nosotros no hubiésemos dejado abierta la paritaria para discutir el último trimestre, hubiéramos quedado por debajo de la inflación. Así que sea una revisión trimestral o una revisión cuatrimestral o cada seis meses, tiene que estar previsto. Es fundamental, más en un año incierto porque no sabemos cómo se va a comportar la economía. Esto tiene que estar garantizado ya sea por cláusula gatillo o por revisión”.Asimismo, la gremialista advirtió que “si la Provincia aguarda la evolución de la paritaria nacional para convocar después a los gremios locales, no va a haber tiempo para esperar que haya una pauta nacional para después poder discutir lo local. Sino, después tenemos el problema de que nos hacen una propuesta muy sobre la fecha del inicio del ciclo lectivo”, dejando en claro que el inicio de clases podría no garantizarse.Finalmente, la titular de Amsafe dijo estar preocupada por "cuestiones de los protocolos respecto de una vuelta segura a clases. Necesitamos que la mayoría de niños y adolescentes estén vacunados en la previa del inicio del año escolar. Se dijo que se está avanzando muy fuertemente, pero los números que nosotros tenemos reflejan que hay muchos niños de entre tres y doce años que todavía no recibieron su vacuna. Y queremos repasar la situación de los edificios escolares, entre otros temas".A propósito, vale recordar que los ministerios de Salud y Educación de la provincia descartaron la posibilidad de avanzar en la implementación del pase sanitario en los colegios. Por el contrario, se apunta a la necesidad de implementar diversas estrategias destinadas a la vacunación de los niños, jóvenes y docentes antes del comienzo de clases.GANARLE A LA INFLACIÓNEl jueves último, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y los cinco gremios docentes con representación nacional inauguraron la Paritaria Federal del sector, ocasión en la cual consensuaron una agenda de trabajo que comenzará a ser analizada esta semana. Tras el primer encuentro, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lanzó un comunicado en el que advirtió la necesidad de que el salario docente no pierda frente a la inflación, que fue del 50,9% en 2021. El porcentaje de la negociación nacional será la base sobre la que empiece a discutirse el incremento en cada provincia.Perczyk aseguró que el Gobierno tiene "la decisión política de que los trabajadores recuperen el salario".A su vez, indicó que "se trabaja para comenzar un ciclo lectivo con presencialidad plena y segura y recuperar la normalidad escolar, que es en definitiva la normalidad social. El compromiso del Gobierno es que los trabajadores de la educación no pierdan frente a la inflación y recompongan el salario para recuperar poder adquisitivo".