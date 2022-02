Carrió aprueba el acuerdo con el FMI

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La ex diputada nacional y principal referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que apoya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que se diferenció de quienes "especulan" con el tema dentro de Juntos por el Cambio.Carrió se expresó así al participar del plenario federal de la Coalición Cívica, que estuvo presidido por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, la titular del congreso federal, Maricel Etchecoin y el jefe de bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López.En el encuentro, que se realizó mediante la modalidad virtual y que se extendió durante más de dos horas, Carrió manifestó que "la posición de la CC es de principios: primero la República, luego honrar las deudas"."Tenemos el deber inexcusable de evitar que seamos una nación inviable. Debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso. Es posible que no se produzcan grandes mejoras en la economía luego de acordar, pero estaríamos evitando males mayores como el aislamiento internacional y la parálisis productiva", enfatizó Carrió.A su entender, "se deben honrar las deudas porque es lo que corresponde. No acordar sería la bancarrota. Sabemos que este gobierno no tiene política económica, pero tenemos que apoyar la intención de alcanzar un arreglo por la deuda"."Cristina (Kirchner) perdió el liderazgo y La Cámpora tiene un 80 por ciento de rechazo. La diferencia se hace en momentos históricos. No es plegarse a un gobierno, sino es pensar en la Argentina, poder abrirse a las exportaciones e ir a un humanismo social y liberal", consideró Carrió.