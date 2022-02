Duras críticas de Vallejos

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La ex diputada nacional Fernanda Vallejos ratificó sus críticas al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que "no puede reconocerse ni negociarse una deuda viciada de ilegalidad".

En declaraciones radiales, la referente kirchnerista remarcó que el organismo conducido por la búlgara Kristalina Georgieva "tiene responsabilidades y obligaciones en el marco de las normas que lo regulan, empezando por su estatuto constitutivo".

"El FMI no cumplió ninguna de sus obligaciones, actuó con absoluta irresponsabilidad con la Argentina y fue una enorme estafa contra el pueblo argentino, el patrimonio público y las arcas del Banco Central", señaló.

La ex legisladora concluyó: "No es una deuda contraída en condiciones convencionales, sino absolutamente irregulares".