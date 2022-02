Alberto Fernández siguió ayer con su gira antes de la reunión bilateral con Xi Jinping

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández participó ayer del almuerzo de honor que brindó su par chino, Xi Jinping, a los jefes de Estado que asistieron a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se desarrollan en Beijing.

La actividad del mandatario comenzó con una visita al Museo del Palacio, ubicado en la llamada Ciudad Prohibida, un complejo de casi mil edificios construido a principios del siglo XV y que hasta comienzos del siglo XX fue el centro político del país y la residencia de los emperadores.

Más tarde, en la Plaza de Tiananmen, el jefe de Estado colocó una ofrenda floral en el mausoleo de Mao Zedong, líder del Partido Comunista de China desde 1945 hasta su muerte, en 1976.

Finalmente, Alberto Fernández se trasladó hasta el Gran Palacio del Pueblo acompañado por el canciller, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Allí, el Presidente participó de una foto oficial junto al resto de los jefes de Estado a quienes China invitó especialmente para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing: como cierre de esa actividad, Xi Jinping brindó un almuerzo en el Salón Dorado.

En tanto, a las 21:00 de este sábado (08:00 del domingo en China), el mandatario argentino mantenía un encuentro virtual con los representantes de las misiones diplomáticas en la nación asiática de los países que forman parte del Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC).

Luego, a las 00:40 de este domingo (11:40 hora local) tenía lugar la reunión bilateral con Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo.

La actividad oficial en la República Popular China finalizará con una recorrida por el Centro Tecnológico Huawei, previo a tomar un vuelo que llevará a Alberto Fernández y su comitiva a Bridgetown, capital de Barbados.



AXEL KICILLOF

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mostró ayer en redes sociales un particular detalle de su visita a la Gran Muralla China, que llamó la atención, ya que allí se hizo "un amigo especial".

El mandatario provincial forma parte de la gran comitiva que acompañó al presidente Alberto Fernández en Rusia y que ahora está en el gigante oriental.

En redes sociales, el referente del Frente de Todos publicó algunas imágenes de lo que fue su recorrida por uno de los atractivos más destacados de China: la Gran Muralla, cuyo aspecto actual data de los siglos XV y XVI, cuando los emperadores Ming reconstruyeron la barrera defensiva al norte de su imperio en ladrillo y piedra.

"En medio de la visita oficial tuve la oportunidad de visitar la Gran Muralla China, un lugar espectacular y lleno de historia", escribió Kicillof.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue un particular detalle: un gato, al que el gobernador bonaerense no dudó en acariciar y alzar.

"En la recorrida me hice un amigo especial", expresó en la publicación el mandatario de la provincia de Buenos Aires.