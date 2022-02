Pedido a la Justicia en favor de Isabelita

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El sindicalista Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), se presentó como amicus curiae ante la Justicia para solicitar que se cierre una causa contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón por su supuesta vinculación con los delitos cometidos por la Triple A y buscará el respaldo de la CGT en ese sentido.

El referente sindical, que está al frente de la secretaría de Derechos Humanos de la CGT, reclamó que se haga "un acto de justicia con Isabel Perón" y pidió que se ponga "fin a la persecución judicial que la mantiene en el exilio".

Piumato formalizó el pasado viernes su presentación como amicus curiae ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, y solicitó que "se deje sin efecto la citación a indagatoria que pesa sobre María Estela Martínez de Perón y, consecuentemente, se ponga fin a la injusta proscripción que aún pesa sobre ella".

El líder de los empleados judiciales destacó que "se trata de la primera presidenta mujer, no sólo de la Argentina sino del mundo, que llegó a su cargo por elecciones democráticas" y recordó que "resultó depuesta por el sanguinario golpe del 76 y fue mantenida presa oprobiosamente durante cinco años, tres meses y once días. Por cierto, el castigo más grande sufrido por un presidente constitucional".