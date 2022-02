Justifican el aumento del combustible

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El ex secretario de Energía, Emilio Apud, justificó el último aumento en los precios de los combustibles, mientras advirtió que están entre 9 y 10% por debajo del valor que deberían tener, a diferencia del gas o la electricidad que se encuentran a un tercio.

"Es lamentable que tengan que aumentar pero deben hacerlo", dijo el funcionario en declaraciones al programa "Aire de Campo" de Radio Rivadavia.

"En un contexto inflacionario como el que hay desde hace años, y por lo que subió el dólar y el barril de petróleo desde la última vez que aumentaron, que fue en mayo del año pasado, es imposible no aumentar", agregó.

Apud precisó que en la actualidad no alcanza la producción de gasoil que es lo que más afecta al campo. Hay que conseguir divisas para importarlo, para lo cual "se necesitan cerca de 800 millones de dólares para comprar el gasoil, que la mayoría debe destinarse a centrales que producen electricidad y el resto para el campo".