Conclusión alentadora

Después de varios estudios médicos efectuados en la Argentina y en el mundo, la combinación de vacunas, especialmente en los casos de refuerzo o tercera dosis es común en quienes buscan prolongar la protección contra el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que genera: Covid-19.

De hecho, esta combinación de vacunas ya lleva varios meses de práctica, más concretamente, desde el 2 de noviembre, cuando el Ministerio de Salud en Argentina recomendó la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 50 años que hayan recibido la Sinopharm y a las personas mayores de 3 años inmunocomprometidas que hayan iniciado el esquema de vacunación con cualquier componente.

La decisión se tomó en base a recomendaciones de la OMS y de organismos internacionales: "La evidencia muestra que se puede avanzar en las personas inmunocomprometidas, que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación. Vamos a trabajar en la planificación y distribución con cada una de las provincias", explicó la ministra Carla Vizzotti, refiriéndose a estos dos grupos que lo forman aproximadamente 1,6 millones de personas.

La funcionaria aclaró que no es lo mismo una tercera dosis que un refuerzo: "La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica y eso es al menos seis meses después de haber recibido el esquema primario".

Frente a esta nueva práctica, los expertos infectólogos aclaran que la aplicación de una tercera dosis distinta al esquema original no implica que se generen más efectos adversos extraordinarios que los que se experimentaron al aplicar las dos dosis anteriores.

Las terceras dosis no tienen porqué dar más efectos secundarios que las dos dosis anteriores. Nuestro organismo va a responder siempre cómo responde a una vacuna. Por ejemplo con fiebre, dolores musculares, escalofríos, sensación de cansancio. No se han descrito efectos adversos llamativos por ir aplicando dosis sucesivas.

Además, la relación con fenómenos de trombosis se ha dejado de constatar. No se sabe si no hay ese nivel de observación o que realmente en algunos casos hubo esa fatal coincidencia. Nadie debería ir con miedo a ponerse la tercera dosis. A los niños se los inocula con tres dosis del sarampión, de la rubeola y de las paperas, teniendo habitualmente la misma reacción. Incluso ocurre lo propio con con la vacuna de la gripe, que es conveniente aplicársela todos los años.

Para que esto deje de ser una pandemia y se convierta en otra cosa es necesario vacunar a personas de todo el mundo y no solamente a los habitantes de los países más desarrollados, porque en ese caso el virus va a seguir circulando y mutando.

La combinación de vacunas, es algo que en vacunología se usa cotidianamente y se sabe que funciona muy bien, siempre que se trate de vacunas individuales que tengan una eficacia comprobada como las que se están usando en Argentina.

Además de la disminución de la efectividad de las vacunas, la tercera dosis sirve para elevar la respuesta inmunológica en las personas con inmunodeficiencia o con cambios inmunológicos naturalmente asociados con el envejecimiento, pero también sirve para disminuir el impacto de la mortalidad por Covid-19 en los mayores de 50 años y en la transmisión comunitaria ante avance de las variantes Delta y Ómicron.

Siguiendo las recomendaciones internacionales y algunos estudios clínicos realizados en el país, la Comisión Nacional de Inmunizaciones asesoró al Ministerio de Salud de la Nación en la decisión de sumar una dosis más a los esquemas homólogos o combinados.