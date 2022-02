Profundo dolor en la comunidad por el fallecimiento del empresario Yves Long

No me ocurrió muchas veces a lo largo de mis algo más de 51 años ejerciendo el periodismo. La experiencia, en estas circunstancias, tienen un valor relativo. No resulta sencillo poder reflejar, en una nota periodística, un sentimiento como el que me invade desde la mañana de este sábado, cuando tomé conocimiento de una de esas noticias que uno nunca quiere escuchar. Y menos aún transmitir, porque así lo impone el compromiso profesional.Yves Long, uno de los empresarios más notorios y respetados de esta ciudad, a la que le aportó su capacidad y su generosidad, falleció ayer a los 89 años, luego de permanecer internado en los últimos días en Puiggari.En el Sanatorio Adventista del Plata se sentía mimado y contenido, como tantas veces me lo comentó, hasta risueñamente no hace mucho tiempo: "No necesito pedir un turno de atención... ya voy directamente".Nació en una familia que nunca le sacó el cuerpo al trabajo. En el taller de su padre, junto a su hermano Ronald (fallecido), asumían las responsabilidades previamente determinadas. Ronald, atendía la parte mecánica. Yves, era el chapista artesanal de la pequeña empresa, en San Martín de las Escobas."El origen de mi sordera tiene que ver con el hecho de tanto darle con el martillo a las carrocerías de los autos que llegaban a nuestro taller para ser reparados de las abolladuras", me confió en alguna oportunidad.Después, llegó el momento de afrontar un nuevo emprendimiento. "Empezamos a vender autos... primero lo hicimos en el pueblo, después en la región, hasta que surgió la posibilidad de instalarnos en Rafaela, a principios de los 80", recordó en una de las entrevistas que le realicé.Long Automotores S.A., desde esa época, hace casi 40 años, es concesionaria Ford, desplegando a lo largo de todo ese tiempo una política comercial de avanzada que le permitió crecer, hasta transformarse en una de las más importantes del país de la prestigiosa marca del óvalo.Yves siempre le agradeció al personal de la firma por su acompañamiento, que fue incondicional en los tiempos de bonanza, pero más aún cuando debieron superarse momentos de dificultades, como consecuencia de los repetidos vaivenes de nuestra economía.Hasta sus últimos días, acudía diariamente a su oficina, porque siempre quiso estar al tanto de los movimientos de la firma que presidía. Era un exceso de responsabilidad que asumía con el compromiso de un recién ingresado.Fatigado físicamente, pero con la lucidez mental de siempre, Yves tenía un conocimiento envidiable de su amplio stock de vehículos y pocas veces consultaba las planillas en las que se asientan las disponibilidades.Por su relación con quienes entablaba negociaciones que habitualmente tenían una definición favorable, era considerado más que un comerciante, un amigo, como todos lo reconocían después del inevitable apretón de manos, un signo inequívoco del éxito de la gestión realizada.Colaborador incansable de diferentes instituciones de la ciudad y de la región, apoyó los más variados emprendimientos -en mi caso, todos los relacionados con mi actividad periodística- y los apuntaló económicamente.Desde que se instaló en Rafaela, primero en bulevar Roca, después en bulevar Hipólito Yrigoyen y últimamente -desde el año 2012- en avenida Octavio Zóbboli (Ruta 34 Norte), siempre me convocó para conducir todas las presentaciones de las nuevas unidades que se lanzaban al mercado.También lo acompañé en cada distinción que recibió, al ser reconocido con el premio "El Cliente es Nuestro Jefe" y en varios acontecimientos sociales y empresariales.Pero mi relación con Yves fue bastante más allá de esos eventos. Compartimos y disfrutamos de experiencias de vida que nos marcaron para siempre, porque los dos así lo reconocíamos.Aquellos primeros viajes a Córdoba, para asistir a varias ediciones del Rally de la República Argentina; las cuatro veces que fuimos a Indianápolis para las fantásticas Indy 500 o el Gran Premio de Brasil de F1, fueron solamente algunas, que jamás olvidaré.Desde hace mucho tiempo, cada vez que me recibía en su oficina, las charlas eran interminables y ninguno se atrevía a interrumpirlas, porque nos hacían sentir cómodos, no seguramente por los temas abordados, pero sí, porque siempre aparecía una buena excusa para que no se agoten fácilmente.Mi gratitud será infinita. Y mi despedida con el mismo deseo de siempre: hasta el próximo café.