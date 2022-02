Plan de reparación de veredas: se repararon 134 veredas en la ciudad

El año pasado comenzó a ejecutarse el plan de reparación de veredas, que hasta el momento lleva 134 veredas reparadas, obra enmarcada dentro del programa nacional “Argentina Hace”.

A partir de una inspección realizada por el área de Desarrollo Urbano municipal en conjunto con estudiantes de la carrera de Arquitectura que se dicta en la Sede Rafaela de la Universidad Católica de Santa Fe , se relevaron veredas que presentaban un alto grado de deterioro como consecuencia del levantamiento por raíces, baldosas despegadas, ondulaciones u otras complicaciones estructurales. Los barrios incluidos dentro de esta etapa fueron 9 de Julio, Mosconi, 30 de Octubre y San Martín.

Como criterio de selección se optó por darles prioridad a las veredas más difíciles de transitar por personas con problemas motrices, gente que se moviliza utilizando bastón o bien, mamás y papás con cochecitos de bebés.

Basta recorrer los diferentes sectores de la ciudad, para observar la cantidad de veredas rotas, desniveles, entradas que no permiten que personas que tienen alguna discapacidad o que necesitan utilizar una silla de ruedas, un bastón por cuestiones de edad, o bien que tenga dificultades para caminar, puedan transitar con tranquilidad. En muchos lugares esto no se puede hacer porque las veredas están deterioradas, la gente tiene que bajar a la calle, lo cual genera mucho peligro y muchas dificultades. A partir de allí, el municipio decidió poner en marcha el plan de reparación de veredas.

Al respecto, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, detalló que actualmente son 134 las veredas reparadas y destacó que “la selección de esas veredas salió de un relevamiento que hicimos con la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica, donde a partir de este trabajo se determinaron las causas del deterioro de las mismas y se realizó la selección. Las veredas que fueron elegidas para su reparación, fueron aquellas en donde había que garantizar la transitabilidad, es de decir, estamos hablando de veredas intervenidas desde la línea de edificación municipal hacia 2,20 mtrs. del cordón, solo esa franja”.

La funcionaria, explicó que “lo que se hizo es hacerla hasta nivel de terminación de contrapiso, para que cada propietario pueda después llevar a cabo la terminación que quiera. Esto venía a partir de un pedido que surgió dentro del Consejo de Adultos Mayores, con la intención de poder asegurar estas veredas y mejorar la transitabilidad”.

La secretaria, comentó que “en algunos casos se tuvieron que hacer completas porque teníamos algún tipo de complicación con el arbolado público y allí se decidió hacerlas en su totalidad. Hasta el momento ya se trabajó en barrio 30 de Octubre, 9 de Julio y actualmente se están realizando tareas en barrio San Martín. Luego seguiríamos en el Mosconi, todo esto en el marco del programa nacional Argentina Hace”, precisó.

Los trabajos en el marco del Plan `Argentina Hace´, financiado por el Gobierno nacional, comenzaron en octubre pasado. En el caso de la intervención en las veredas, el límite es en calles Suipacha/Ayacucho (sector Oeste), Tucumán/Constitución (Este), Pellegrini/Alem (Norte) y Falucho/Aristóbulo del Valle (Sur).

La obra de mejoras de las veredas se licitó por lo que está a cargo de una empresa adjudicataria. Las veredas, que no se cobran, se ejecutan con hormigón, queda a nivel de contrapiso, y después corre por cuenta de cada frentista la terminación.

Además, este plan contempla otras obras como el repintado de columnas de alumbrado público y la construcción de los dos primeros canteros centrales de bulevar Santa Fe, de acuerdo al proyecto de refuncionalización del Área Central. Prácticamente la reforma del primer cantero del bulevar ya se encuentra terminada.

El Plan Argentina Hace es una iniciativa del Gobierno Nacional, lanzada en enero de 2020, para generar nuevos puestos de trabajo a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Se encuentra presente en 23 provincias del país y, en 14 de ellas, ya llegó a la totalidad de sus municipios (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Tucumán). A nivel global, logró la cobertura del 63% del total de la meta, que representa a las 2.300 jurisdicciones locales de todo el país.