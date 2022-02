Más de 200 artistas participarán de la Bienal de Venecia

La 59ª Bienal de Arte de Venecia, que se celebrará del 23 de abril al 27 de noviembre, bajo el lema "La leche de los sueños", un título tomado de un libro de la surrealista Leonora Carrington, reunirá obras de 213 artistas entre ellos el argentino Gabriel Chaile-, informó este miércoles en conferencia de prensa virtual la curadora de esta edición, la italiana Cecilia Alemani, además de la participación de cada pabellón nacional que, en el caso de Argentina, estará representado por Mónica Heller.

Habrá 180 artistas que participarán por primera vez en la exposición internacional de arte más antigua del planeta y de las obras expuestas, 80 proyectos fueron concebidos específicamente para la “Biennale”, según detalló Alemani sobre el encuentro que se realizará en los pabellones Giardini y Arsenale.

La 59ª Exposición Internacional de Arte también contará, como de costumbre, con las participaciones nacionales y cada país presentará su propia exposición en el centro histórico de Venecia, donde la Argentina llevará la obra de la artista Mónica Heller.

Es apabullante la presencia de artistas mujeres en la muestra central, con nombres como Leonora Carrington, Sonia Delaunay, Nan Goldin o Violeta Parra y algunas excepciones como la presencia del tucumano Gabriel Chaile.

Además, se incluirán préstamos de varios coleccionistas e instituciones, entre ellos "Armónia (Autorettrato Surgente)" de Remedios Varo, que fue comprada por Eduardo F. Costantini por un récord de $ 6,19 millones.

La Bienal puso en marcha un plan para reconsiderar todas sus actividades a la luz de principios de sostenibilidad medioambiental, que ya obtuvo para el Festival de Cine también conocido como La Mostra y que aspira a obtener en la muestra de arte: la certificación de "neutralidad de carbono".

Además de la presencia de cada pabellón nacional, la exposición principal de este año tendrá por título "La leche de los sueños", libro donde Carrington describe “un mundo mágico en el que la vida se reimagina constantemente a través del prisma de la imaginación”, afirmó Cecilia Alemani.

“Es un mundo en el que todos pueden cambiar, transformarse, convertirse en algo o en alguien más. La exposición ‘La leche de los sueños’ lleva a un viaje imaginario a través de las metamorfosis de los cuerpos y las definiciones de lo humano”, dijo sobre el lema elegido en base a numerosas conversaciones con artistas mantenidas en los últimos años.

¿Cómo está cambiando la definición de lo humano? ¿Qué constituye la vida y qué diferencia a las plantas y a los animales, a los humanos y a los no humanos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades hacia el planeta, otras personas y otras formas de vida? ¿Y cómo sería la vida sin nosotros? son algunos interrogantes que primaron en la elección del tema de este año, según el texto curatorial de la curadora afincada en Nueva York.

Las obras presentes indagarán en tres áreas temáticas: la representación de los cuerpos y sus metamorfosis; la relación entre los individuos y las tecnologías; la conexión entre los cuerpos y la Tierra.

Además, habrá cinco secciones históricas más pequeñas pensadas para tender un puente entre el presente y el pasado, una suerte de “cápsulas de tiempo”, definió la curadora italiana sobre las obras contemporáneas con importantes préstamos de museos y selecciones no convencionales, agrupadas según la “simbiosis, solidaridad y hermandad”, prometió Alemani.

“La Bienal resume todas las cosas que tanto hemos echado de menos en los últimos dos años: la libertad de conocer a gente de todo el mundo, la posibilidad de viajar, la alegría de pasar tiempo juntos, la práctica de la diferencia, la traducción, la incomprensión y la comunión”, resumió.

Para la actual curadora, “los artistas pueden ayudarnos a imaginar nuevos modos de convivencia e infinitas posibilidades de transformación".

Además, el presidente de la Bienal, Roberto Cicutto, recordó que esta edición fue concebida y organizada en un periodo de enorme inestabilidad e incertidumbre, ya que su desarrollo coincidió con el estallido del Covid-19; de este modo, la Biennale di Venezia se vio obligada a aplazar esta edición un año, algo que sólo había ocurrido durante las dos guerras mundiales.

"Los artistas que acompañan a Alemani proceden todos de mundos muy diferentes. Hay una mayoría de artistas mujeres y de temas no binarios, una elección que apoyo porque refleja la riqueza de la fuerza creativa de nuestro tiempo", definió Cicutto.

Además, se anunció que cinco países participarán por primera vez en la Biennale Arte: República de Camerún, Namibia, Nepal, Sultanato de Omán y Uganda; mientras que la República de Kazajstán, la República de Kirguizistán y la República de Uzbekistán participan por primera vez con su propio pabellón. TÉLAM