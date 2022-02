La galería de arte Luogo: un gran “lugar” de encuentro

FIORELLA MARTINA - Ser artista es permitir siempre que algo suceda, que se muevan cosas para que lleguen otras, que haya un desborde, una línea fronteriza quebrantable y humana, un interior en revolución constante. Ser un todo, una fuerza que empuja y aprende. La rafaelina Sofía Culzoni es artista visual, gestora cultural y actual directora de la galería de arte Luogo. En Sofía encontramos un cúmulo de experiencias y miradas que enriquecen la escena artística de Rafaela, que nos ayudan a imaginar un futuro rodeado de más arte, con un presente que echa raíces sólidas.

Sofía dio sus primeros pasos en este mundo cuando apenas era una niña. "Vengo de un seno familiar artístico, donde conviven la música, el dibujo y la pintura. Desde chica siempre fui estimulada por mis padres, tíos y abuelos en las distintas disciplinas artísticas y creo que mi presente es un poco consecuencia de ese hacer, de ese estímulo desde la niñez”.

Luego, ya un poco más grande, la etapa de la formación, la universidad, la confirmación de que esto es a lo que se quiere dedicar; “el paso por la Universidad fue, no solo la oportunidad para incorporar conceptos y saberes, si no la posibilidad de conocer distintos actores y trabajadores culturales. Aprender de profesores, maestros y compañeros. Saber que los proyectos se pueden materializar en tanto y en cuanto haya constancia y dedicación”.

De esta forma surge la galería de arte llamada Luogo en el año 2018, con aquellos momentos previos que abrieron el camino. “Luogo surge de una necesidad personal de trabajar en gestión y producción. Siempre fantasee con la idea de gestionar un espacio que reúna distintas propuestas en el campo de las artes visuales. Con Luogo quiero colaborar en la construcción de la escena artística rafaelina. Me interesa mucho poder construir un público consumidor de arte y de esa forma poder hablar de un mercado de arte”.

Cabe destacar que el nombre de este espacio se configura a la perfección con la propuesta: “Luogo significa “lugar” en italiano. El Guillermo Lehmann es un barrio de inmigrantes italianos. Me interesaba hacer una lectura, con el barrio y el lugar que yo creaba. Cuando escribimos el nombre en la fachada era LUO y abajo GO. Pasaban las señoras del barrio y leían Luogo sin ningún tipo de problema porque sabían lo que significaba, y pasaba la gente más chica y era LUO GO (ir en inglés). Me terminé de dar cuenta en ese momento de que estaba buenísimo. Las dos cosas invitan a ir a un espacio y cada una habla de su bagaje, lo que cada uno tiene ya adquirido”.

Una idea, una propuesta, imaginar un espacio: Sofía apostó por este “lugar” que tanto deseaba. “Viví 11 años en Córdoba y volví especialmente para abrir Luogo. Creo en la importancia de que haya varios espacios artísticos activos, en funcionamiento. Porque en esa pluralidad van a traccionar los distintos públicos y van a hacer que se pueda conformar una escena de artes. Entonces tiene que haber instituciones, espacios, galerías, talleres. Yo vine a aportar a un camino que comenzaron otros espacios y actores culturales”. En este sentido menciona a Lava, una galería de arte, con especial interés en las producciones de artistas locales y a Jauss, un espacio de arte y de encuentros. Así mismo a Nico Sara, Gustavo Borletto y Nacho Pautasso, artistas visuales que realizaron su carrera y producción desde Rafaela. Por supuesto, también la galería de Arte Arhus, fundada por Juan Carlos Deambroggio.

Por suerte, Rafaela tiene una amplia escena artística en constante movimiento y Sofía no quiere perder la oportunidad de ser parte de esto que se está gestando en la ciudad. “¿Qué puedo aportar yo a esta escena que ya está ocurriendo? Quiero ampliar ese abanico de propuestas. Trabajo con artistas de las provincias de La Rioja, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba”. En este sentido, nos relata cómo se relacionan los habitantes de nuestra ciudad con el arte, siendo gestora cultural. “Hay más relación e interés del que creemos. Luogo está por cumplir 4 años en abril, si hago una revisión del 2018 hasta ahora, puedo ver como en las distintas propuestas se renueva el público, vienen caras nuevas, edades distintas. Siempre acompañan y apoyan las distintas iniciativas. Como mencione anteriormente, es importante destacar que como ciudad tenemos propuestas de gran calidad artística gestionadas e impulsadas desde la Municipalidad como La Bienal Nacional “Premio ciudad de Rafaela” y el Festival del Teatro. Así también, un espacio como La Máscara que nos representa en la escena del teatro nacional”, afirma.

Con la participación de la gente, la concurrencia a las muestras y el boca en boca, se genera un gran lugar de encuentro. La pandemia de Covid-19 fue un gran golpe para que esto suceda, para que los rafaelinos puedan tener un espacio como este en común. “No fue el año planificado obviamente. Había 5 muestras programadas de las cuales solo se pudieron hacer 2. Fue un año de incertidumbre, de no saber si iba a poder pagar mis cuentas o mantener el espacio”. Sin embargo, destaca que ese primer mes de pandemia, vendió varias obras. “Como todos estábamos en casa, se vendieron varias obras de pequeño formato. Eso hizo que repensara la estrategia de difusión de la galería. Encontré un público nuevo, que es el de Instagram y de otras ciudades”. Con más de 4000 seguidores, la cuenta de @luogogaleria es donde hoy se mueven la mayoría de las obras de arte que Sofía comercializa.

Antes de concluir la entrevista, Sofía nos comenta qué proyectos tiene para este 2022: “Este año en Luogo va a haber cuatro muestras individuales. Del 10 al 13 de marzo vamos a participar en la Feria de arte MAPA, en Buenos Aires que se realiza en La Rural. Yo tengo varias curadurías y proyectos personales, así que es un año de mucho trabajo y de mucho crecimiento. Todos los proyectos los encaro de esa forma, un lugar más de aprendizaje, de conocer personas, obras, emociones, teorías. Cada artista trabaja desde un lugar diferente y con una materialidad diferente, me gusta poder conocer cada proyecto, adentrarme en ese mundo. Más allá del trabajo en particular, todos los trabajos son enriquecedores desde lo humano”.

Gracias a personas como Sofía, nosotros como rafaelinos podemos acceder a muestras, obras de arte y experiencias. La calidad y el compromiso con el que trabajan todos los que forman parte de Luogo, es admirable. Invitamos a que todos conozcan este gran espacio, este gran lugar.



RECUADRO

Agenda de Luogo

Hasta el 4 de marzo se puede visitar la muestra de la artista bonaerense Lucila Palladino, “Dentro de la tormenta”, curada por Andrés Labaké, artista, curador e investigador de la ciudad de Buenos Aires. De martes a viernes de 17 a 20 h. Luego el 25 de marzo se inaugurará una nueva muestra de la artista rafaelina Gabriela Culzoni. Dirección del espacio: 25 de Mayo 1199, esquina Mainardi. Todas las propuestas son de entrada libre y gratuita.