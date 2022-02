Detuvieron a Kevin C. por balear a rafaelino

En la edición gráfica del 4 de febrero último, desde estas páginas titulábamos sobre un inusitado hecho de violencia ocurrido en esta ciudad: "Herido de bala en el frente de su casa - En Barrio Amancay".

La información tenía que ver con lo ocurrido en una vivienda de calle Matheu al 1400, en el citado barrio la jornada anterior, es decir el 3 de febrero -hecho en el cual la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomó intervención-.

Ese día -jueves último-, dos personas descendieron desde un automóvil aproximadamente a la 1.30 de la madrugada y sin mediar demasiadas palabras hicieron uso de armas de fuego, intentando llevar por la fuerza a un joven de 18 años infructuosamente, quien se encontraba en la vereda de su casa, motivo por el cual su padrastro intervino y recibió varios disparos en ambas piernas, quedando tendido en el suelo.

El herido fue identificado como Ezequiel G. de 35 años, quien fue herido en su rodilla derecha y en el sector dorsal de su cuerpo, aunque felizmente no corrió peligro su vida en ningún momento.

Así las cosas, la madre del joven trató de impedir que se lleven a su hijo -Federico B. de 18 años-, instancia en la que uno de los sujetos le pone el arma en su cabeza a la mujer y le sustrae el celular. Al no poder lograr su cometido los forajidos dispararon nuevamente, hiriendo en la espalda al padrastro y dándose a la fuga.



INVESTIGACION

Ante la magnitud del hecho la Fiscal interviniente del Juzgado de Menores de esta ciudad, a/c de la Dra. Cristina Fortunato, solicitó que el hecho sea investigado de manera urgente por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien tras diversas tareas logró determinar que uno de los autores del hecho sería un menor que cuenta con un frondoso prontuario y actualmente se encontraba barrio arresto domiciliario vigente.

El joven de 17 años, al cual se le adjudica participación en este hecho, fue identificado como Kevin C. un joven de edad, y al mismo tiempo viejo conocido de la Policía de Rafaela, ya que cuenta con un frondoso prontuario.



ALLANAMIENTOS

Y DETENCION

En el marco de esas tareas investigativas, efectivos de AIC procedieron a allanar dos viviendas en esta ciudad, una de ellas en Gabriel Maggi al 1100, donde se logró detener al menor Kevin C. de 17 años, quien quedó a disposición del Juzgado de Menores de esta ciudad de Rafaela.

No obstante lo hecho, la AIC continúa las tareas de inteligencia tendientes a determinar los restantes autores del hecho.