Horacio Barbagallo, el que podía elegir

Allá, muy a principios de los ochenta, era común en los equipos rafaelinos (clubes o combinados liguistas) que los jugadores viajasen en bandada en el mismo micro junto a dirigentes, periodistas, algunos hinchas notorios y el infaltable colado de turno.Esto se terminaría con la llegada del profesionalismo, en 1989, por una lógica de mercado que terminó con una época casi romántica para convertirse en una muy poco lírica cuestión de intereses.Pese a ello, este periodista recuerda con especial cariño las experiencias de esos tiempos, donde el partido de turno era una excusa y se tejían amistades que aún hoy se sostienen, cuatro décadas más tarde.En una de esas tenidas, estaba el combinado de la Liga Rafaelina disputando una fase de la famosa Copa “Béccar Varela” en Reconquista y como se viajaba la tarde anterior al partido había lugar para una sobremesa noctámbula donde los más veteranos hablaban y los jóvenes escuchábamos. La reunión era en un bar céntrico (los aportes monetarios de la entidad madre en esa época eran poco menos que misérrimos y cada uno se pagaba sus gastos extras; ni hablar de la indumentaria deportiva, lo que piadosamente dejaremos para otro día) y allí estaban en una mesa el DT Hugo Dominino, los jugadores veteranos como Luis Angel Freddes, Oscar Fabre y algún otro; todos con el consabido pedido de “Criadores” (whisky) y un cortado, clásico de la época.Entre los novatos recuerdo a Sergio Podio o Néstor “Gaby” Miretti, tal vez el “Toro” Ramón Valiente y algún otro. Como gran excepción, no habíapodido viajar el masajista y célebre contador de historias Aldo “Cañún” Solari, por lo que su lugar era ocupado en la ocasión por su colega de Sportivo Norte, Marcelo “Chito” Capella.En un momento, cuando las rondas ya habían perdido la cuenta (y al día siguiente jugaban y bien), el “Corcho” Fabre le disparó, con sorna, al “Chito”: “Y además de mí -alardeó el mítico goleador- quién fue el mejor jugador que viste?”La pregunta caló hondo y abrió silencios expectantes. Todos sabemos que utileros, masajistas y aguateros son la veta sensible de un vestuario; todo es lo que saben y mucho lo que esconden. “Te podría decir – contestó el hombre- que el Arnaldo (Ramírez) es uno de los más completos, pero talentos, talentos vi a dos: el “Beto” Ponce y “Lacho” Barbagallo”. Abrumador silencio de aprobación.Para los más jóvenes es necesario decir que “Beto” Ponce fue un dotado; talento, gambeta, gol y – por si fuera poco- una pinta que se robaba todos los suspiros (y algo más) de la platea femenina. Murió a los 22 años, en 1974, en un accidente en la ruta. Se fue sin conocer gloria.TALENTO, CEREBRO Y ESTRATEGAHoracio Barbagallo era uno de esos jóvenes que son buenos para todos los deportes, sea fútbol, básquet, natación o bolita con rodilleras (Germán Sánchez, dixit). Su origen es el club Independiente, pero su juego con la redonda trascendió con Quilmes, aunque la mejor versión la tuvo aquel Atlético del 75.“Horacio fue el único tipo que se daba el gusto de elegir. Nada lo apuraba; siempre en tiempo justo y con el pase adecuado. No necesitaba correr, tan sólo que la pelota le llegara medianamente cómoda”, agregó aquella noche Hugo Dominino, un técnico de vanguardia para la época.Algún tiempo después, pasados algunos años, le pregunté por esa afirmación y su respuesta fue algo así como “Barbagallo no corría, porque la pelota es redonda. Ese trabajo lo hacían otros; el esperaba y tenía la suficiente capacidad técnica en sus pies y cabeza para que la “cuerina” llegue al lugar que quería”.Esta afirmación tiene su gran aplicación práctica en ese Atlético Campeón de 1975. Los que corrían – a todos- eran Hugo Schiavi y “Yugo” Zamora; dos incansables que también tenían su capacidad técnica para marcar y salir jugando, aunque la mayoría de las pelotas iban al “8”. Sí, porque Barbagallo usaba ese número en la camiseta, Schiavi el “5” y Zamora el “10”, y a la hora de elegir lo tenía a Oscar “Cachín” Muriel por derecha, más la subida de Miguel Querini (el “4”), el pase corto entre líneas (como se dice ahora) para el pique oportuno, letal y goleador del “Gato” Alessiato o el toque suave, medido y sensible para la zurda mágica del más grande mago: Favre.Suelo decir, cuando hablo o escribo de estos dotados, que nacieron medio siglo antes; hoy serían mega-estrellas, aunque quizás no disfrutaran tanto el hermoso juego del fútbol.No me gusta despedir a la gente, menos a jugadores de fútbol. ¿Por qué? Porque sé, hasta que alguien me demuestre lo contrario, que en algún lugar siguen jugando, sin almanaques, apremios del reloj; en ese santuario eterno que le da la vida y nos permite imaginar que la vocecita aguda y chillante del “Yugo” le grita en medio de la cancha “Va, Lacho!!”, y el talento, la recibe como a una novia en el altar a la redonda y tiene para elegir allá arriba, pero por ese espacio, al costado y calladito el “Corcho” viene tocando pito. Bello e inigualable sonido de red es lo que sigue.Horacio Barbagallo no sólo se podía dar el lujo de elegir el destino del balón, sabía cómo hacerlo. Que descanse en paz igual que todos los aquí mencionados que un día partieron. Los que quedan sabrán entender.La pelota llora unos días, pero al poco tiempo se reinventa en algo nuevo y con renovada esencia, porque el fútbol es eso: magia y eternidad.