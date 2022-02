Rossi no estará en la primera de Stock Car porque coincide con TC

El argentino Matías Rossi no correrá la primera fecha del Stock Car brasileño porque el mismo día, el 13 de febrero, retornará al Turismo Carretera con un Toyota Camry, en la competencia inicial del TC de la temporada, que se disputará en Viedma, Chubut.El "Misil" no será de la partida en la apertura de la temporada de la categoría de turismo brasileña porque coincide con el arranque del TC y priorizó correr con el nuevo proyecto de Toyota, que revolucionó a la categoría, que sumó la quinta marca a la especialidad. Sabido era que la coincidencia de algunas fechas de Turismo Carretera y Stock Car complicarían la presencia de Matías Rossi en alguna de las dos categorías, y que la prioridad sería estar presente en la totalidad de las carreras en la temporada debut de Toyota como quinta marca dentro del TC.El piloto de Del Viso expresó en sus redes sociales su pesar por no poder estar en Interlagos junto al AMattheis Vogel Motorsport, equipo al que se sumó para afrontar una nueva temporada dentro de la popular categoría brasileña."Lamentablemente no voy a poder estar en la primera fecha del calendario en Interlagos porque es la misma fecha que el arranque de TC, y espero con muchas ganas la segunda carrera en Goiania", expresó en su cuenta de Instagram el representante argentino en el vecino país, excampeón de TC en 2014 con Chevrolet.El próximo 13 de febrero, el Turismo Carretera iniciará su actividad del año 2022 en el Autódromo Ciudad de Viedma, en tanto que el Stock Car hará lo propio en el circuito paulista José Carlos Pace de Interlagos.Rossi podrá debutar con el Toyota Corolla junto a su nuevo equipo, el 30 de marzo, en el marco de la segunda fecha que se desarrollará en Goiania.El piloto de 37 años entrará en su tercer año en la categoría más grande del automovilismo brasileño y, ahora, junto al campeón de 2021, Gabriel Casagrande, ya que el año anterior tuvo como compañero en Toyota al ex Fórmula 1, Rubens Barrichello.