La Provincia presentó el Área de Prevención del Cáncer en la Mujer

El Ministerio de Salud y la Agencia de Control del Cáncer presentaron el nuevo programa de prevención del cáncer en la mujer, una unidad de atención específica e integral que funcionará en un sector exclusivo del Hospital Oncológico de Santa Fe, en el edificio del ex Hospital Iturraspe. El lanzamiento se realizó este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.En la oportunidad, la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, Romina Carrizo, indicó que “este es un edificio muy valioso para nosotros, en su momento nos dio respuesta cuando necesitamos ampliar las camas Covid y en este momento que ya pasando un poco esa situación, tenemos que seguir ocupándonos de la salud integral de los santafesinos y santafesinas, como en este caso que estamos hablando de prevención del cáncer”, en relación al nuevo espacio físico donde se concentrarán consultorios y estudios de prevención de las patologías oncológicas que afectan a la mujer.“Este sector de atención va a empezar a funcionar a partir del mes de marzo, viene a dar solución en la prevención del cáncer, que es la segunda causa de muerte a nivel nacional y en el mundo. En la mujer el cáncer de mama, de cuello de útero y de colon son muy frecuentes y nos preocupa trabajar en el descenso de las cifras de incidencia y mortalidad”, expresó la directora de la Agencia de Control del Cáncer, Graciela López de Degani.Desde la Agencia de Cáncer adelantaron además la implementación a la brevedad de un test de detección de HPV que sirve para la prevención del cáncer de cuello de útero. “Es una nueva estrategia más sensible y más efectiva con la que vamos a empezar a trabajar a la brevedad gracias a un convenio con el Instituto Nacional del Cáncer (INC). Próximamente vamos a poder tamizar a mujeres entre 30 y 65 años con este método que se complementa con el Papanicolaou y nos lleva directamente a la detección del virus del HPV que es causante de este tipo de cáncer”, adelantó López de Degani.Por último, Carrizo precisó que “este test nos da una mayor accesibilidad a las personas, es accesible y sencillo, y nos va a dar una mayor posibilidad para hacer detección temprana y hacer prevención, que es lo que tenemos que buscar en pos de la salud para no tener que llegar sino luego a tratar la patología en sí. Aquí se van a poder realizar no solo este test sino una atención integral de la mujer como la mamografía, la atención ginecológica, el Papanicolaou y ahora también la detección de HPV”.El programa de Prevención de Cáncer en la Mujer que operará en la ciudad de Santa Fe funcionarán dos consultorios de patología mamaria, otros dos de patología cervical y más consultorios de atención clínica integral y servicios de implementación y lectura de test de prevención para el cáncer de colon y el cáncer de cuello de útero.