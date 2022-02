El Concejo en plena etapa de “producción” de proyectos

A pesar del receso, la actividad del Cuerpo deliberativo se empieza a poner en marcha de cara a lo que será la primera parte del año legislativo que tendrá su inauguración el primer día de marzo próximo.Por el momento, todo indica que no habrá convocatoria a sesiones extraordinarias y de llamarse se realizará antes del que finalice la tercera semana de febrero por pedido de algunos concejales que dejaron los últimos 7 días del mes para ausentarse de la ciudad para el caso de que el Ejecutivo demande una sesión especial.En ese marco, La Opinión consultó a Valeria Solterman, del Justicialismo; Leandro Viotti, de Juntos por el Cambio; y a Lisandro Mársico del Frente Progresista y todos coincidieron en que esta etapa se trabaja fundamentalmente en el contacto con vecinos e instituciones para hacerse eco de sus planteos, quejas y pedidos, mientras analizan, puertas para adentro, temas que implican cambios en la legislación más de fondo.SER NEXO CON EL EJECUTIVO“Estuve recorriendo los barrios: Fátima, 2 de Abril, Barranquitas, Amancay, 17 de Octubre, Mosconi, charlando con los vecinos y vecinas que nos plantean sus problemáticas cotidianas como luminarias rotas, inconvenientes con servicios, arreglo de calles. Estamos en permanente contacto con ellos, en los barrios y también recibiéndolos en mi oficina, porque queremos ser el nexo entre ellos y el Ejecutivo y porque conocer sus problemas nos permitirá legislar con un sentido ajustado a sus necesidades y anhelos”, señaló Soltermam.Enseguida recordó una de sus promesas de campaña, consistente en impulsar el Programa Trayectoria para Mujeres y aseguró: “ya lo he conversado con el intendente Castellano. Esta iniciativa nació como una opción laboral para los jóvenes que lavan autos en el microcentro y queremos replicar esta muy buena experiencia en mujeres exclusivamente. Acercarlas a las instituciones de la ciudad (clubes, sindicatos, ONG), que cumplan un horario laboral de lunes a viernes y perciban un incentivo económico. Proponemos que tenga una duración de 6 meses para darle oportunidades a más mujeres. Hoy, son las más afectadas por la desocupación y hay que dar respuestas”.En otro orden, la edil oficialista, indicó: “ya estamos diagramando la agenda legislativa 2022 con mis compañeros de bloque. Martín Racca y Brenda Vimo se van a dedicar a pensar que va a suceder con el edificio del viejo Hospital ante la posibilidad que nos brinda el Gobierno de Omar Perotti de que en breve se inaugure un ala en el nuevo para proponer alternativas. Por su parte, Juan Senn va seguir abocado a todo lo relacionado con el Centro de Salud Primaria para perros y gatos, un proyecto de su autoría ya con presupuesto para funcionar”.“Mucha salud y empleo serán los focos de nuestra función junto con alcoholemia cero que es un proyecto que vamos a impulsar”, sintetizó Soltermam.TRABAJAMOS EN EL RECESOPor el lado de la oposición, Viotti contó: “estamos aprovechando para reunirnos con instituciones y vecinos. En la semana estuve con vecinos por distintos problemas que padecen y seguramente después se van a transformar en minutas de comunicación, pedidos y en algunas gestiones. Entre ellos, vecinos de distintos barrios que están solicitando pavimento y de varios sectores por reclamos de seguridad, tenemos muchos planteas por veredas rotas por los árboles, son muchas demandas por veredas en muy malas condiciones por el mal estado de los árboles. También me junté con personas que tienen transportes escolares por algunas cuestiones que les estamos gestionando con el área de Gobierno”.“Tenemos programado -continuó el máximo referente de la oposición- seguir con las reuniones y con todo lo que fuimos recogiendo y lo que vayamos sumando vamos a obtener el material legislativo para lo que será la primera etapa del Concejo cuando se inicie el período ordinario de funcionamiento, pero nuestro trabajo continúa más allá de que estemos en receso”.Más adelante, el radical anticipó que “en el comienzo del año vamos a reflotar el proyecto de los Jardines Universitarios, que lo trabajamos el año pasado, que lo comenzamos, avanzamos con CUR (Consejo Universitario de Rafaela) y quedó pendiente, así que lo vamos a retomar para ver si lo podemos encaminar. De todas maneras, esperamos contar con la buena voluntad del Ejecutivo para concretarlo y de las instituciones académicas para poder relevar y desarrollarlo en conjunto en base a las necesidades que haya en cada una de ellas”.Finalmente, Viotti comentó que: “en la faz política estuvimos, junto con Germán Bottero, el presidente del Concejo municipal, reunidos con su par de Sunchales, Andrea Ochat (Ahora Sunchales - Partido Socialista), charlando sobre una agenda importante. A su vez, tuvimos un encuentro con representantes de la Asociación Médica y conversamos sobre temas inherentes a la salud en Rafaela, en la esfera privada si se quiere”.CONTACTO CON VECINOS E INSTITUCIONESPara completar el repaso de actividades de ediles y bloques en pleno “parate” legislativo, Mársico contextualizó que “el rol que cumple un concejal, a mi entender, está basado principalmente en dos pilares fundamentales uno es el control del funcionamiento de la administración municipal y de las cuentas públicas y otro es la permanente construcción de ciudadanía lo cual se logra a partir de la continua interacción con los vecinos y las instituciones de la Ciudad, surgen muchas de la iniciativas que se ingresan en el Concejo Municipal para su discusión. Por esta razón es que con la Carla Boidi (candidata a concejal en la última elección), no solo seguimos en contacto con los vecinos sino que recorremos instituciones de la Ciudad y diferentes órganos descentralizados de los distintos niveles de Estado, a los fines de que nos transmitan sus necesidades e inquietudes, sobre diferentes problemáticas o cuestiones en las que falta generar normativas”.“Durante el receso con mi equipo de trabajo estudiamos y preparamos una serie de proyectos para presentar y trabajar en el Concejo cuando se inicien las sesiones ordinarias iniciativas, reitero, que surgen del permanente contacto que venimos teniendo con los vecinos y con instituciones de la Ciudad”, afirmó el demócrata progresista.Sin hacer adelantos concretos sobre las iniciativas en las que está trabajando, el edil del PDP reveló que están “apuntando a propuestas legislativas vinculadas al control de la obra pública y cuestiones ambientales”.En el plano político, Marsico adelantó que “esta semana recibiremos la visita del Diputado Gabriel Real, el cual se desempeña también como Secretario General de la Junta Provincial del Partido Demócrata Progresista, con quién compartiremos una reunión; nuestro referente viene manteniendo encuentros con los dirigentes de los departamentos, de cara a un año que como todos sabemos será la antesala de un período electoral de suma trascendencia no solo para los argentinos sino para los santafesinos”.