Precios Cuidados: lanzan un "Consejo Federal" para combatir la inflación

El Gobierno invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a establecer las condiciones de las canastas básicas a nivel regional que permitan la implementación de un "Consenso Federal de Precios". La decisión se tomó por medio de la Resolución 43/2022 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial.

"Invítase a las Jurisdicciones Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a interactuar a través de sus organismos competentes con la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, a los fines de procurar el intercambio técnico esencial para procurar establecer condiciones y definiciones de las canastas básicas a nivel regional, que permitan a posteriori la implementación de un Consenso Federal de Precios", según el texto oficial.

Además, el Poder Ejecutivo comunicó a provincias y a CABA los listados de precios emergentes de los acuerdos arribados en el marco del Programa "+Precios Cuidados".

En la resolución, la Casa Rosada explicó que la Secretaría de Comercio Interior está facultada para promover la articulación de políticas de comercio con los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A la vez, destacó que "+Precios Cuidados" se ha constituido "como una herramienta valiosa para garantizar el precio de referencia de ciertos productos de consumo masivo, arribándose a sendos acuerdos en enero de 2022 con diferentes comercializadores, distribuidores, productores y fabricantes con pautas claras y mecanismos controlados de variaciones, que convierten al programa no solo en un eficaz remedio de acceso a una canasta básica, sino que otorga previsibilidad en cuanto a sus aumentos".

Por ese motivo, consideró conveniente que los resultados obtenidos por ese Programa "puedan ser tomados y adaptados por las jurisdicciones locales a las particularidades de su ámbito de competencia".

"No es ajeno a esta instancia la diversidad que presenta el Territorio Nacional, tanto a nivel provincial como regional, las competencias en materia de comercio interior y cuales o no deben ser los productos que, necesariamente, deban integrar la canasta básica", añadió.

Para el Gobierno, "ello determina lo conveniente que resulta poner en conocimiento de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precios emergentes del Programa acordado durante enero".

Durante el primer mes del año, se oficializó el acuerdo con más de 100 empresas productoras de bienes de consumo masivo para que 1.321 productos integren la nueva lista del programa +Precios Cuidados, que en 2022 se renovó con más del doble de artículos que en la versión anterior.

La nueva lista incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.

Ahora, el Poder Ejecutivo estimó necesario "propiciar la extensión del programa a fin de brindar un mayor alcance a la población". Por eso destacó la implementación de un "Consenso Federal de Precios", que permita "la celebración de convenios que disminuyan las asimetrías existentes entre las provincias y regiones del territorio nacional, promoviendo la protección al consumidor y la existencia de márgenes de rentabilidad razonables para los actores que intervienen en las actividades alcanzadas".



"ESTAMOS PERDIENDO LA

BATALLA", SEGÚN FELETTI

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, admitió que los controles de precios no están entregando los resultados que esperaban al sostener que "estamos perdiendo la batalla". El funcionario anticipó que la inflación de enero será "igual a la de diciembre (3,8%)", pero las consultoras privadas estimaron que estará por encima del 4%. "Estamos perdiendo la batalla de los productos frescos, como la carne, el tomate, la papa, las verduras", indicó el secretario de Comercio en declaraciones radiales.

Feletti reconoció que "no se puede regular todo" y se resignó al advertir que la inflación en alimentos "va a ser más alta" que la que se registró en diciembre de 2021. Adjudicó esta situación a la "estacionalidad en frutas y verduras".

Consumidores Libres informó que frutas y verduras aumentaron 20% durante enero.

Pese a que mes a mes la inflación mantiene la inercia ascendente, Feletti se mostró confiado en cambiar la situación: "en marzo se verán" los efectos de las medidas oficiales. "La inflación monopólica es la inflación de góndola, la de oferta concertada de bienes procesados, y la inflación internacional es la de los productos frescos. Ahí es donde se tienen que dar los desacoples", explicó.

Feletti se acopló a la idea de un acuerdo de precios y salarios para frenar el alza de precios: "tenemos la necesidad de aparear la política de precios con la política de ingresos. Con un segmento libre, no se puede regular todo".

La consultora Focus Market estimó que en enero la inflación fue de 4,5%, mientras que Libertad y Progreso la calculó en 4%. (NA)