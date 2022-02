Marcha y contramarcha

En cada encuesta que busca indagar sobre las principales preocupaciones de los argentinos, la Justicia sinceramente no ocupa los primeros lugares en toda su dimensión. La inflación fuera de control y la inestabilidad de la economía, la falta de trabajo y la inseguridad constituyen las problemáticas que suelen ocupar el podio en esos ránkings. Podría decirse que, indirectamente, la justicia está vinculada a la inseguridad por esa convicción de que a muchos delincuentes los liberan rápidamente pese a la gravedad de sus delitos, incluso reduciendo sus condenas a prisión.Nuevamente, esta semana el debate en torno a la justicia se recalentó a partir de dos marchas impulsadas básicamente desde la política, a favor y en contra en especial de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En un país libre, los ciudadanos pueden manifestarse libremente para plantear sus acuerdos o desacuerdos con las acciones de los distintos poderes del Estado, como admiten dirigentes de distintos sectores de la sociedad, aunque puntualmente en esta oportunidad la primera de las marchas buscó condicionar al sistema judicial y a todos sus integrantes, lo que puede entenderse como un acto que degrada la calidad de la democracia. Y lo que está mal es que funcionarios de otros poderes del Estado, como el Ejecutivo o el Legislativo, alentaran la participación en la marcha.En una Argentina acostumbrada a vivir en tiempos revueltos, las instituciones siempre pueden ser un poco mejor pero lo ideal sería que todo surja de un proceso de debate, diálogo y consenso maduro en el que participen todos los actores, protagonistas y secundarios. Cuando los cambios se deciden e implementan con amplio respaldo político, entonces se reducen las tensiones y el sistema resultante solo deberá enfocarse en funcionar bien. Es que no se respetan los canales institucionales que están previstos en el sistema republicano y prácticamente se trata de una violación de la división de poderes con un intento de amedrentar para domesticar al Poder Judicial. Y es, ciertamente, una respuesta a un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una ley que redujo la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura, el encargado de seleccionar o destituir a los jueces. Esa ley del 2006 fue declarada inconstitucional en todos los estadios judiciales, el último fue en el de la Corte, que ahora paga el precio por su decisión.El fallo adverso para el Gobierno y puntualmente para el kirchnerismo tuvo como reacción una movilización. Nadie de los que promocionó la marcha inició un juicio político, lo que está previsto en el marco legal. Quizás la concentración es una expresión de impotencia en un país, como ya se ha dicho, en el que la política se judicializa -porque no puede resolver sus conflictos- y la justicia se politiza, dando lugar a una combinación letal.El clima en el que se llevaron a cabo la marcha "1F" y la contramarcha "3F" está enrarecido con denuncias sobre el funcionamiento de una mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos y las causas por corrupción que afectan a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sus hijos y otros dirigentes del espacio político dominante en el escenario mayor de la política argentina. Desde la oposición, advierten que la serie de ataques a la justicia por parte del Gobierno, incluso del Presidente Alberto Fernández, y del kirchnerismo no tiene otro interés que el de buscar impunidad de quienes están procesados o imputados por actos de corrupción.Lo que es necesario hacer, para acercar la justicia a los reales intereses de los ciudadanos, es abreviar los recursos disponibles para que los imputados o procesados de ciertos delitos ejerzan su derecho de defensa. De tantas herramientas que hay se dilatan tanto los plazos que se atenta con el objetivo de que se haga justicia. Y la corrupción no debería ser un delito común sino debería tener condenas ejemplares. Tampoco reducir penas por hacer un curso de jardinería.