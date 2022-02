Comenzó en Rafaela la vacunación con la tercera dosis a personas de 12 a 17 años

Rafaela fue una de las ciudades de la Provincia de Santa Fe donde comenzó la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el Covid-19, según anunció la ministra de Salud, Sonia Martorano, durante una conferencia de prensa que brindó junto al secretario de Salud, Jorge Prieto, en el predio de la Sociedad Rural de Rosario.

"Ya pasaron 4 meses de la segunda dosis de los adolescentes de Rafaela y región. Empezamos esta semana con muy pocos pero la semana próxima se va a notar más", sostuvo la jefa del Vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, Luciana Díaz, ante una consulta de este Diario. "Hoy (por ayer) se vacunaron a 1.548 personas de un total de 2.880 turnos otorgados", precisó. "En esa lista fuimos poniendo algunos turnos para los adolescentes, alrededor de un centenar, por lo que efectivamente comenzó en la ciudad la vacunación con la tercera dosis al grupo de 12 a 17 años", explicó.

Asimismo, desde el próximo lunes aumentará la cantidad de adolescentes de 12 a 17 años que asistirán al Hospital. "Creemos que se vacunarán aproximadamente 700 jóvenes de este grupo etario por día, esos son los turnos aproximados que se van a entregar", señaló Díaz tras una extensa jornada laboral.

En tanto, en las ciudades de Santa Fe y Rosario se realizaron conferencias de prensa durante la mañana de este viernes para anunciar la aplicación de vacunas de refuerzo a menores de 12 a 17 años. “Tenemos 12 localidades que comenzaron este jueves a vacunar a grupos de 12 a 17 año y este viernes comenzó en Rosario. Pero lo importante es que desde el lunes, toda la provincia de Santa Fe estará vacunando con dosis de refuerzos a menores de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer”, afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano.

Desde luego, la inoculación “se realizará por turnos y fecha de vacunación, es decir que a partir de los 4 meses de colocada la segunda dosis”. La funcionaria provincial argumentó, además, que “el 34% de toda la población tiene colocada su tercera dosis. Vamos a tener un febrero de muchas vacunas de refuerzo con la idea de poder concluir en marzo o abril”.



COFESA: LA IMPORTANCIA

DE LA INOCULACIÓN

De acuerdo a los datos brindados por el secretario de Salud, Jorge Prieto, en el Consejo Federal de Salud (COFESA) “se analizó una publicación donde personas no vacunadas tiene una tasa de mortalidad que impacta en un 7,8 cada 100 mil habitantes y la cifra baja a 1,24 con esquemas completos de vacunación y a 0,74 cada 100 mil habitantes con terceras dosis. Eso remarca que tenemos que seguir con esta premisa de vacunar para que la inmunidad le gane a la transmisibilidad y que si se cursa la enfermedad con esquemas completos pueda ser con una forma más leve de la enfermedad, como sucede con Ómicron”.

Por otra parte, se anticipa que: “Quienes cursaron la enfermedad, a partir del momento del alta, se recomienda esperar 90 días para colocarse el refuerzo. El motivo es que el Covid nos deja inmunidad, anticuerpos, los mismo están por 3 meses. De cualquier manera, aquel que se coloque antes la vacuna no le va a ser mal pero tiene que saber que el cuerpo no va a estar preparado para generar los anticuerpos que pretendemos”.

Asimismo, en cuanto a la descentralización de la vacuna, la ministra confirmó que “comenzamos con empresas que tengan mínimamente 1000 empleados de Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde vamos a ir a vacunar con las dosis de refuerzo en cercanía de su lugar de trabajo”.



CICLO LECTIVO

A nivel nacional se busca llevar adelante un aula segura con la vacunación. “Recordemos -sostuvo Martorano en este punto- que el 96% de los docentes tienen el esquema completo pero, además, ya superamos el 72% de los que tienen el refuerzo. En cuanto a los menores, en la franja de 3 a 11 hay un 68% con dos dosis, mientras que de 12 a 17 un 82%”.

“Esos números son el pase que tenemos para el aula segura. A eso se sumará lo que tiene que ver con infraestructura, que son aulas que aseguren la ventilación cruzada, bachas para el lavado de manos, alcohol y barbijo”, agregó .

Asimismo, la semana que viene habrá una reunión conjunta entre representantes del Consejo federal de Salud y el de Educación para determinar detalles ante el inicio de clases.

Por el momento no se está pensando la solicitud del “pase sanitario en las escuelas, si pensamos en incentivar la vacunación en docentes, auxiliares y alumnos. En caso de un positivo en algún aula, se están ultimando detalles”, concluyó Martorano.