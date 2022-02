El campo volvió a cargar contra el Gobierno por la falta de apoyo

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) fustigó ayer al Gobierno por el "insuficiente apoyo estatal" a los productores que enfrentan consecuencias de las inclemencias climáticas y advirtió que "las pérdidas económicas han sido cuantiosas". La CEEA dijo que los productores "están atravesando una situación catastrófica enfrentando junto a otros pares, bomberos y voluntarios sociales, ante un insuficiente apoyo estatal".

Las cuatro entidades, que integran la Mesa de Enlace, emitieron hoy un crítico comunicado pese a que el Gobierno homologó las emergencias agropecuarias en Córdoba, Misiones y Mendoza, en una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"No alcanza con declaraciones de emergencia, se necesitan herramientas modernas para combatir este tipo de flagelos y un verdadero apoyo financiero e impositivo que permita regenerar el tejido social, económico y productivo", replicaron las entidades ruralistas.

Los productores reclamaron "soluciones abarcativas" y que el Estado "no sea sólo socio en las ganancias, sino también que apuntale y dé alternativas en las adversidades". El comunicado señaló que en las provincias del Litoral los productores "están atravesando una situación catastrófica". Señalaron que Misiones "arrastra un período seco que lleva más de dos meses, sumado al 2021 que fue el año con menos lluvias registradas de los últimos 55".

"Las altas temperaturas y nula humedad en bosques nativos han configurado un escenario dramático y en Corrientes los incendios avanzan a pasos agigantados y ya han quemado miles de hectáreas, haciendo que los campos se conviertan en una línea de fuego casi imposible de controlar", señala el comunicado de la CEEA.

"Si bien las lluvias registradas en los últimos días en la provincia de Entre Ríos han cortado una sequía también histórica, las pérdidas económicas han sido cuantiosas en su diversidad productiva", indicaron al referirse a la situación de esa provincia.

Agregaron que en Formosa "en el año 2020 se han incendiado cerca de 500.000 hectáreas y durante el 2021 hasta la fecha alcanzaron las 300.000, en su mayoría de bosque nativo".

Las entidades Coninagro, Sociedad Rural, Federación Agraria y Confederaciones Rurales, que integran la CEEA, señalaron que en Chaco "la sequía pegó fuerte en la actividad ganadera y en la zona agrícola los rendimientos seguramente serán inferiores a los estimados".

El comunicado agrega que "esta dramática situación no se circunscribe a las provincias mencionadas, sino que también se extiende a aquellas que han sufrido heladas, granizadas, sequía e inundaciones en los últimos tiempos, que siguen enfrentando solos, o con un muy escaso acompañamiento estatal, las consecuencias de las inclemencias climáticas".

(NA)