Para José Palazzo, con la actuación de La Mona, el Cosquín Rock es verdaderamente cordobés

POR GERMÁN SÁNCHEZ



De fondo se escuchan voces y ese inconfundible sonido del viento pegando en el micrófono del teléfono. Atiende, charla y a la vez está atento a todo lo que pasa alrededor. Es que su niño mimado está de vuelta. Dentro de exactamente una semana se estará dando el puntapié inicial de la edición número 21 del Cosquín Rock. Luego de la obligada interrupción por la pandemia, el gigante vuelve con todo: 154 bandas, 9 escenarios, 9 hectáreas de predio que ya quedan chicas. Claro que en la grilla sobresale un nombre la figura inconfundible de Carlitos “La Mona” Giménez. Un viejo anhelo, una obsesión.

José Palazzo, camina por el predio del aeródromo de Santa María de Punilla y ya lo imagina repleto el domingo cuando La Mona tenga que subir al Escenario Norte para el cierre del Cosquín Rock 2022. “Estuvimos 10 años tratando de convencerlo”, afirma. Sabe que era lo único que le faltaba para poder decir con orgullo que se trata de un verdadero festival cordobés

- Me imagino que estas horas las estás viviendo sobre todo con ansiedad…

- Mucha ansiedad. Estamos justamente acá en el predio de Santa María, en la cuenta regresiva, con todos los preparativos. A mi me gusta mucho la producción de campo. Es un hecho que vamos a poder hacer el festival, algo que hace algunos meses parecía incierto. Sinceramente estamos contentos, esa es la palabra.

- En mayo del año pasado charlamos y vos asegurabas que el festival se hacía. ¿Había tantas certezas en ese momento o era más que nada una expresión de deseo?

- Yo tenía la certeza que iba a ser una realidad. Venía hablando con muchos colegas, pudimos hacer el Cosquín Rock Estados Unidos y España, y sabíamos que en algún momento esto se iba a destrabar con el carnet sanitario y a partir de ahí nos pusimos a trabajar.

- Me decís que te gusta la producción de campo, estar en el lugar, ver el armado del predio. ¿Cómo fueron para vos estos dos años, sin esa adrenalina de la previa de un festival?

- Fueron para todos los que estamos en la producción de espectáculos meses agotadores de stress, de mantener la estructura, de tratar de que no se le caiga el ánimo a todas las personas que trabajan con nosotros. Tuvimos que mantener tipos importantísimos de nuestra fibra que se habían quedado sin rol en la compañía. Fue un trabajo que excedió lo que yo habitualmente hago. Y finalmente, estamos orgullosos, porque el equipo que tenemos es maravilloso, tenemos el festival en marcha, todo encaminado y creemos sinceramente que vamos a hacer un gran festival. A todo el mundo la pandemia le pegó de manera diferente, algunas personas hasta cambiaron de profesión en la pandemia, otras tuvieron cambios de hábitos. Nosotros, a pesar de toda esa carga emocional que significó la pandemia, hicimos foco en mantener todo el grupo, por más que tuvimos que hacer inversiones particulares con mi socio, liquidando activos que eran propios para poder volcarlos a la empresa y mantener este proyecto, pero hoy estamos contentos de que eso haya sucedido. Eso nos pone muy felices porque al final del día, hoy tenemos un equipo de producción muy profesional, muy activo y para mi uno de los grandes equipos de la música de la Argentina. Estamos a una semana de hacer un festival con 9 escenarios simultáneos, con más de 150 bandas, alojando a 4500 personas en distintos lugares, con transporte interno. Este tipo de producciones no hay muchas en la Argentina. Me jacto de estar orgulloso de la gente que trabaja con nosotros.

- Hablas con genuino orgullo de tu gente. Si yo no recuerdo mal, la última vez que el festival se hizo en 3 días hubo aproximadamente 150 bandas y hoy hacés el festival con más de 150 bandas en solamente 2 días.

- Exactamente. Es realmente impresionante. Tiene que ver con esto que te digo, dos años parados y nos soltaron el freno de mano y terminamos armando un festival con 154 bandas y 9 escenarios (risas). ¿Viste cuando acelerás el auto a fondo y le soltás el freno de mano y sale al mango? Bueno, acá pasó eso. Estamos felices y ansiosos, muy ansiosos.

- El abanico es grande, como suele ocurrir, pero al ver la grilla, no se puede soslayar que va a estar la Mona Giménez y será uno de los grandes atractivos. ¿Cuánto hace que lo querías tener en el festival?

- Estuvimos como 10 años tratando de convencerlo. Nosotros creemos que La Mona fue uno de los artistas argentinos –más allá que sea cordobés- que más espacio le dio a los artistas de rock. La Mona no solo te abre el camarín, te abre el escenario de Sargento Cabral. Ahí tocó Piti Álvarez, el Pato Fontanet, Guasones, Juanse, Pappo. En los 80 tocó en Cemento con Fito Páez de invitado, tocó con Ciro, con Calamaro, con Charly, Los Decadentes, con los Cadillacs. Creo que es un fenómeno que ha tenido más cruces con los rockeros que los raperos y traperos actuales. Para mi es un honor poder homenajearlo acá en sus 55 años de carrera y 71 años de vida a un prócer de la música argentina, que hoy es perfectamente compatible con nuestro festival.

- Es lo único que le faltaba al Cosquín Rock para ser un verdadero festival cordobés, que esté La Mona.

- Je, je. Como decís, ese sello inamovible lo acabamos de lograr con la participación de La Mona. Le pertenece a todo el país porque es un festival federal, pero es un festival cordobés.

- Te está quedando chico el predio de Santa María de Punilla…

- Se está agrandando, son 9 hectáreas y un sector en un costado habrá dos escenarios.

- Eso te da la facilidad para seguir abriendo el abanico musical.

- Efectivamente, un factor fundamental para poder seguir teniendo mucha variedad es tener la posibilidad de tener muchos escenarios desperdigados por el predio.

- ¿Cómo viene el ritmo de venta de entradas comparado con ediciones anteriores?

- El comportamiento fue completamente distinto a otras ediciones. Tuvimos una venta explosiva cuando anunciamos el festival, después hubo una baja cuando llegó la tercera ola de casos y actualmente estamos teniendo muchísima venta. Estamos muy ilusionados de que va a ser una edición récord del Cosquín Rock. Quizás tengamos alguna baja de gente que venía de Uruguay, Paraguay o Chile, porque cruzar fronteras hoy es un poquito más difícil y engorroso.

- Hablando de protocolos, para esta edición es muy importante tener en cuenta este tema.

- Es requisitos presentar el pase sanitario o certificado comprobatorio del esquema completo de vacunas. Esos son los requisitos para ingresar al festival. Con la aplicación Cuidar o Mi Argentina o con el certificado en papel.

- Te queda alguna sorpresa en la manga.

- Nooooo. Va a ser una impresionante grilla.

- Volvés a tocar en La Casita del Blues…

- Sí, tocamos con Los Mentidores. Los productores de acá son unos hdp, me mandaron a abrir el festival a las 4 de la tarde, ja, ja, ja.