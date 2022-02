Sesenta años en los escenarios

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Leyenda de la música española, lleva 70 millones de discos vendidos.

En pleno festejo por sus 60 años sobre los escenarios, Raphael regresa a la Argentina para reencontrarse con su público en el Luna Park el próximo 14 de mayo.

El esperado concierto promete ser único, ya que el artista español no solo repasará sus canciones más conocidas, que forman parte de la memoria colectiva de nuestro país, sino que también presentará RAPHAEL 6.0, su nuevo proyecto discográfico, que cuenta con hits como 'Mi Gran Noche', 'Yo soy aquél', 'Digan lo que digan' o su más reciente 'Me olvidé de vivir'.

"Volver a Argentina siempre es un gran placer por su cariñoso público, sus inigualables tangos y sus músicos, que son para mí de los mejores del mundo. Desde la primera vez que fui a finales de los años 60 siempre me he sentido como en casa.

¡Qué ganas de volver y celebrar con vosotros mis seis décadas de carrera!", manifestó el gran representante de la balada romántica, que lleva 70 millones de discos vendidos, 56 discos de estudio, 326 discos de oro, participó en 15 películas y fue el primer español en conseguir el disco de uranio.

Nacido en Linares, Jaén, como Miguel Rafael Martos Sánchez, comenzó a cantar cuando era un niño y enseguida obtuvo un lugar destacado entre sus pares. Con solo 9 años ganó el el premio a la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria. En 1962 dio el gran salto en su carrera profesional al recibir el primer premio en el Festival de Benidorm y desde entonces no paró.