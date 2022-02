Cómo será el spin-off the That '70s Show que estará ambientado en la década del 90

BUENOS AIRES, 5 ( NA). - That '70s Show fue una de las comedias que marcó una época. Sus ocho temporadas se emitieron entre 1998 y 2006 en la televisión estadounidense y se replicaron en todo el mundo, lanzando a la fama a figuras como Ashton Kutcher, Laura Prepon y Mila Kunis, entre otros. Y a más de dos décadas de su estreno, Netflix prepara un spin-off que se llamará That '90s Show.

Esta vez, en lugar de centrarse en un grupo de adolescentes en la década del 70, sus costumbres, vínculos y gustos musicales, la comedia estará ambientada en los 90 y estará estrechamente vinculada con la historia original. Con Gregg Mettler como showrunner y la producción y el guión de Bonnie y Terry Turner, la serie constará de 10 capítulos y se centrará en Leia (Callie Haverda), la hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon).

Hasta el momento, no está confirmado si Grace y Prepon regresarán a la ficción, pero sí se sabe que Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp volverán a interpretar a Red y Kitty Forman, abuelos de la nueva protagonista. El elenco juvenil se completa con Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi y Sam Morelos.

Esta primera temporada transcurrirá en el verano de 1995, durante un viaje de Leia a Wisconsin, donde viven sus abuelos, en busca de nuevas aventuras y allí conocerá a una nueva generación de adolescentes que la acompañarán en un camino de autodescubrimiento, en el que el sexo y el consumo de drogas ocuparán un lugar central.

Todavía no está definido el inicio de las grabaciones y mucho menos su estreno, pero se espera que el proyecto tenga más éxito que That' 80s Show, otra secuela que lanzaron en 2002 y no obtuvo los resultados esperados. A diferencia del proyecto de Netflix, la historia no se cruzaba con la serie original y el único punto en común era que el protagonista Corey Howard, interpretado por Glenn Howerton, era primo de Eric.